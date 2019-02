Essere o non un' azienda tech? Perché non avrà più senso chiederselo

Beatrice Valli - mamma e influencer : «Mio figlio ha 4 anni e non vuole più Essere fotografato» : Ci siamo allontanati dal mondo della televisione, anche se ringraziamo quello che ci ha fatto nascere, per spostarci più nella moda. Vorrei mettere in piedi qualcosa di mio, magari anche con i ...

Essere o non Essere un’azienda tech? Tra 10 anni non avrà senso chiederselo : Satya Nadella, ad di Microsoft, al Mobile world congress (foto: Wired) Barcellona – Tra dieci anni sarà superfluo distinguere tra “cosa sia un’azienda tecnologica e cosa no”, dice Satya Nadella, amministratore delegato di Microsoft, dal palco del Mobile world congress di Barcellona. Perché, spiega il manager alla platea della più grande fiera internazionale delle telecomunicazioni, “ogni azienda oggi è destinata a diventare ...

Alitalia - Tria : non deve Essere pubblica - soluzione di mercato : Roma, 25 feb., askanews, - Alitalia 'non deve essere resa pubblica, si deve trovare una soluzione di mercato'. Lo ha affermato il ministro dell'economia Giovanni Tria, sottolineando che 'ho dato la disponibilità del governo ad aiutare, sotto due forti condizioni: che ci sia un piano indusTriale che regga il mercato, con partner forti e che ...

Claudio Bisio : "Non farò più Sanremo. In Rai il clima è pesante : non si può Essere di lotta e di governo" : Conclusa l'avventura della 69esima edizione del Festival di Sanremo, Claudio Bisio dice la sua in un'intervista concessa a La Repubblica. Co-conduttore insieme al direttore artistico Claudio Baglioni e a Virginia Raffaele, Bisio confessa qualche difficoltà:Non parlerei di pressioni o censura, ma proprio di clima Rai: pesante, faticoso. Dietro le quinte c'era timore per ogni cosa.Un clima che ha portato Bisio a prendere una decisione: nel ...

Perché per Trump il Venezuela potrebbe Essere un punto di non ritorno : Un disinteresse profondo che rompeva una lunga tradizione di politica estera statunitense che " da Eisenhower a Obama " ha sempre cercato , pur con modalità eterogenee, di salvaguardare la propria ...

Branko di febbraio : Leone oggi stai attenta alle tensioni - Pesci non Essere pigra : Prendetevela comoda mentre fate sport: siete un po' delicati. Giornata SI: il 20 avrete una soddisfazione che vi porterà una ventata di autostima. Giornata NO: l'8 avrete equilibri un po' labili da ...

Silvia Salis - compagna di Fausto Brizzi/ 'Non mi piace Essere solo la fidanzata di..' : Silvia Salis è la nuova compagna di Fausto Brizzi, il regista accusato di molestie che dopo un anno ha deciso dire la sua a Verissimo su Canale 5

La Sindone continua a non Essere autentica - e due uomini sono stati appesi a una croce per provarlo - : Un esperimento avrebbe mostrato che le "macchie" della Sindone sarebbero compatibili con quelle lasciate da un uomo crocifisso. Ma i dubbi sono molti

Sfera Ebbasta a ‘The Voice’ - non serve Essere politicamente corretti per dire no : La prima domanda che sorge spontanea dopo l’esclusione del cantante Sfera Ebbasta dal programma televisivo Rai The Voice è una: come potevano i produttori e autori della società Fremantle pensare che un nome simile sarebbe stato accettato dalla Rai? Come poteva lo stesso Carlo Freccero, direttore di Rai Due, credere che sarebbe passato? E ancora prima: com’è possibile che a una società guidata persone di livello, vedi Lorenzo Mieli, ...

La Sindone continua a non Essere autentica - anche due uomini sono stati appesi a una croce per provarlo - : Un esperimento avrebbe mostrato che le "macchie" della Sindone sarebbero compatibili con quelle lasciate da un uomo crocifisso. Ma i dubbi sono molti

F1 - Lewis Hamilton : “Non sono preoccupato dalla velocità della Ferrari. Faremo di tutto per Essere competitivi fin dall’inizio” : La quattro giorni di test a Barcellona (Spagna) è andata in archivio. Tanti chilometri percorsi e giri completati dalle monoposto di Formula Uno. La priorità, specie per i top team, era quella di verificare l’affidabilità delle vetture e permettere ai propri tecnici di trovare la giusta strada di sviluppo da seguire. In questa prima finestra di prove la Ferrari è quella che ha impressionato di più. La SF90 ha completato complessivamente ...

La Sindone continua a non Essere autentica (anche due uomini sono stati appesi a una croce per provarlo) : (foto: Getty Images) È certamente il lenzuolo più famoso e studiato al mondo. E oggi un nuovo studio, l’ennesimo, tenta di far luce sui segreti nascosti tra le sue fibre sfilacciate dalle temperie. Parliamo, ovviamente, della Sindone di Torino, il telo che secondo la tradizione cristiana avrebbe avvolto il corpo di Gesù dopo la crocifissione e che ne porterebbe impressa l’immagine. Una questione su cui fede e scienza sono divise: stando alla ...

Renzi - prima uscita pubblica dopo l’arresto dei genitori : “Fiero di Essere loro figlio. Ai pm dico che non scappiamo” : Dice di essere “fiero” dei suoi genitori, nonostante questi ultimi si trovino al momento agli arresti domiciliari. Applausi. Mostra al pubblico la foto del grillino Mario Michele Giarrusso, che ai senatori del Pd ha fatto il gesto delle manette e qualche tempo fa gli augurava l’impiccagione: “Mi pare che la natura sia già stato poco clementi con lui”. Risate. Quindi il colpo di teatro: ha estratto una penna per ...

Chiara Iezzi e l'addio alla musica : "Mi assorbiva troppo. Paola? Non potevo Essere l'eterna sorella maggiore" : Nuova vita per Chiara Iezzi. Non più il 50% di Paola e Chiara, bensì una carriera in solitaria che non vede più la musica come mondo di appartenenza. “La musica ti assorbe troppo – spiega in un’intervista ad Oggi - prima devi isolarti per comporre, poi lanci il disco e poi parti in tour. Non ero più io, non avevo nemmeno il tempo per pensare”.Nel presente e nel futuro di Chiara ci sono la recitazione e la scrittura, con l’uscita del suo ...