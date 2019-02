Che tempo che fa | Fabio Fazio umiliato da Antonio Ricci in diretta | mentre lui andava in

Sgarbi a Che tempo che fa : “Code ai musei sono popolo o élite? Questo è il tempo perfetto per l’arte”. Ecco la sua spiegazione : Ospite di Che tempo che fa, di Fabio Fazio su Rai1, Vittorio Sgarbi interviene sul dibattito se l’arte sia da considerarsi appannaggio dell’élite o per il popolo. “Le code per accedere alle mostre sono popolo. Il nostro è il tempo migliore per l’arte, il tempo perfetto. Noi adesso godiamo di un accesso a luoghi che prima erano interdetti” e continua: “oggi 8 milioni di persone visitano i musei Vaticani. Che poi non li capiscano conta poco, ...

Maltempo in Calabria e Sicilia : mareggiate e scuole chiuse - danni e disagi per le forti raffiChe di vento : Temperature rigide ma situazione meteo in miglioramento in Calabria, dopo due giorni di forte Maltempo che ha creato danni e disagi. Nei campi il vento ha divelto serre e sradicato alberi, ed il gelo ha compromesso le colture, ma i danni si contano su tutto il territorio regionale. La circolazione dei treni è tornata regolare nel pomeriggio di ieri: i ritardi hanno raggiunto le 13 ore a causa dei binari ostruiti da alberi e da materiale di vario ...

Che tempo che fa - lezioncina buonista di Roberto Saviano : frecciata a Matteo Salvini : Roberto Saviano ha tenuto un monologo politico in apertura della puntata di ieri 24 febbraio di Che tempo che fa. Ha parlato di razzismo e ha criticato apertamente il ministro dell'interno Matteo Salvini. Parlando della storia del ragazzo senegalese Bakary, ha letto la risposta del ministro degli In

Maltempo : onda trascina 3 ragazzi in mare nel Catanese - continuano le ricerChe : Proseguono le ricerche dei 3 giovani, tra i 21 e i 27 anni, che risultano dispersi forse in mare a Santa Maria la Scala’, nel Catanese. I tre erano stati visti l’ultima volta a bordo di una Fiat Panda verde che è stata travolta da un’onda e trascinata in mare. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco, la Guardia Costiera e la polizia. Sul molo i vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania e gli uomini della Guardia ...

“Che tempo che fa” – Diciannovesima puntata del 24 febbraio 2019 – Andrea Camilleri - Teo Teocoli - Massimo Boldi - Vittorio Sgarbi tra gli ospiti. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Diciannovesima puntata del 24 febbraio 2019 – Andrea Camilleri, Teo Teocoli, Massimo Boldi, ...

Maltempo : raffiChe di vento fino a 61 - 3km/h a Firenze : Problemi per il vento oggi anche a Firenze dove in mattinata sono state registrate raffiche fino ad oltre 61,3 km orari che hanno creato qualche problema anche all’aeroporto Amerigo Vespucci dove, però, grazie anche al fatto che il vento nel corso della giornata è calato sono stati dirottati solo 3 voli in arrivo e due in partenza. Il vento è stato forte anche sulla costa Toscana ma anche qui è calato d’intensità. Il codice giallo ...

