Bob | Mondiali 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

Bob - Mondiali Whistler 2019 : la Germania vuole dominare la scena - ma i rivali non mancheranno : Manca poco e vivremo il via ufficiale alla 63esima edizione dei Mondiali di bob che, in questa occasione, si terranno a Whistler, in Canada. Tutto è pronto per otto giorni di gare ad altissimo livello che andranno ad assegnare i titoli iridati, dopo che la Coppa del Mondo si è conclusa a Calgary proprio nella giornata di ieri. L’edizione 2017 dei Mondiali di bob a Schönau am Königssee vide il totale dominio della Germania con 4 ori, un ...

Bob – Mondiali di Whistler : gli azzurri convocati : convocati in sei per i Mondiali di Whistler in programma a inizio marzo: con Baumgartner ci sono Bilotti, Fontana, Ughi, Variola e Vergine Con la delibera numero 73 del 7 febbraio 2019, il Presidente Flavio Roda ha comunicato l’elenco dei convocati per i Mondiali di bob in programma a Whistler, in Canada, dal 25 febbraio al 9 marzo. Gli atleti sono stati scelti sulla base della selezione effettuata a Königssee il 5 febbraio con ...