: L'Ordine dei medici di Bari lancia l'allarme per le conseguenze dell'#autonomia regionale di Lombardia, Veneto ed E… - Tg3web : L'Ordine dei medici di Bari lancia l'allarme per le conseguenze dell'#autonomia regionale di Lombardia, Veneto ed E… - SSCNapoliNews : Allarme ordine pubblico Napoli-Juventus: si rischia uno stadio con juventini e napoletani fianco a fianco - napolista : Allarme ordine pubblico Napoli-Juventus: si rischia uno stadio con juventini e napoletani fianco a fianco Saranno t… -

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Le modalità di vendita Le modalità di vendita stabilite per– in programma domenica sera alle 20.30 – stanno facendo crescere molti dubbi e preoccupazioni in merito all’E non tanto per la riapertura ai settori dellamuniti di tessera del tifoso qualunque sia la loro residenza. Decisione che segna una rilevante differenza rispetto al trattamento riservato ai tifosi delall’Allianz Stadium: da anni il settore ospiti è aperto solo ai non residenti in Campani con tessera del tifoso. Domenica sera sarà aperto anche aglidi Torino.Ma il problema non è lì. Il problema è nel resto dello. La vendita è aperta a tutti i residenti in Campania. E, come sapete, come sappiamo, in Campania i tifosi dellanon mancano.Mentre ai tanti tifosi delresidenti fuori Campania, senza tessera del tifoso, non sarà ...