Var | espulsione Duncan in Sassuolo-Spal | cosa succede al Fantacalcio?

sport.sky

: RT @Emmearcello__: Vecino vs Juventus = var - espulsione Kessie vs Juventus = var - espulsione Deiola vs Sampdoria = var - ammonizione ht… - Riccardoxx11 : RT @Emmearcello__: Vecino vs Juventus = var - espulsione Kessie vs Juventus = var - espulsione Deiola vs Sampdoria = var - ammonizione ht… - ffiliiii : RT @Emmearcello__: Vecino vs Juventus = var - espulsione Kessie vs Juventus = var - espulsione Deiola vs Sampdoria = var - ammonizione ht… - ALIBI_RISTO_PUB : RT @Emmearcello__: Vecino vs Juventus = var - espulsione Kessie vs Juventus = var - espulsione Deiola vs Sampdoria = var - ammonizione ht… -

(Di domenica 24 febbraio 2019) Due gialli in pochi minuti, ma che dopo una sosta allo schermo Var diventano un giallo e un rosso diretto.entra malissimo in campo nel finale di partita contro lae lascia i suoi in dieci ...