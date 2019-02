Tenta dirottamento di un aereo | spara ma si arrende dopo l' atterraggio d' emergenza in

Tentato dirottamento di un aereo : uomo armato fa irruzione - atterraggio d'emergenza in Bangladesh : Un aereo di linea della Biman Lines ha dovuto compiere un atterraggio di emergenza a Chittagong in Bangladesh. Un uomo armato, infatti, è penetrato nella cabina per dirottare il volo. L'atTentatore ha sparato anche un colpo quando il pilota ha cercato di persuaderlo.

Bangladesh - Tentato dirottamento di un aereo in volo verso Dubai. AtTentatore spara e poi arrende : Si è arreso ed è stato arrestato il dirottatore del volo BG-147, diretto a Dubai ma fermo all’aeroporto di Chittagong dopo un atterraggio di emergenza. Prima di arrendersi, dicono i media, avrebbe sparato a qualcuno dell’equipaggio, anche se i media internazionali, citando fonti locali, non parlano per ora di morti o di feriti. Quanto ai passeggeri...

Bangladesh - Tentativo di dirottamento di aereo Biman. Salvi i passeggeri : tentativo di dirottamento di un aereo di linea in Bangladesh con atterraggio di emergenza all'aeroporto internazionale Shah Amana di Chittagong, seconda città del Paese, di un velivolo Boeing 737-800 ...

Tentato dirottamento di un aereo : uomo armato fa irruzione - atterraggio d'emergenza in Bangladesh : Un aereo di linea della Biman Lines ha dovuto compiere un atterraggio di emergenza a Chittagong in Bangladesh. Un uomo armato, infatti, è penetrato nella cabina per dirottare il volo. L'atTentatore ha sparato anche un colpo quando il pilota ha cercato di persuaderlo.

Tentato dirottamento di un volo dal Bangladesh a Dubai : ucciso membro dell’equipaggio : Un volo passeggeri della Biman Bangladesh Airlines ha compiuto un atterraggio di emergenza nello scalo di Shah Amanat a Chittagong

Un aereo partito dal Bangladesh ha fatto un atterraggio di emergenza a causa di un Tentato dirottamento a bordo : Un aereo di linea partito da Dacca, la capitale del Bangladesh, e diretto a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, ha dovuto fare un atterraggio di emergenza nell’aeroporto della città costiera di Chittagong a causa di un tentato dirottamento a bordo,

Tentato dirottamento aereo per Dubai : un morto - atterraggio emergenza in Bangladesh : Tentato dirottamento di un aereo per Dubai della compagnia Biman Bangladesh Airlines. Decollato da Dacca, ha compiuto un atterraggio di emergenza nello scalo di Shah Amanat a Chittagong. Un...

Bangladesh - Tentato dirottamento di un aereo in volo verso Dubai : Un aereo passeggeri della Biman Bangladesh Airlines, in partenza per Dubai da Dacca via Chittagong, ha compiuto un atterraggio di emergenza nello scalo di Shah Amanat a Chittagong a causa di un tentato dirottamento. Un membro dell’equipaggio sarebbe morto in seguito all’esplosione di colpi d’arma da fuoco, secondo quanto riportato dai media locali....

Bangladesh - Tentato dirottamento un aereo in volo verso Dubai : Un aereo passeggeri della Biman Bangladesh Airlines, in partenza per Dubai da Dacca via Chittagong, ha compiuto un atterraggio di emergenza nello scalo di Shah Amanat a Chittagong a causa di un tentato dirottamento. Un membro dell’equipaggio sarebbe morto in seguito all’esplosione di colpi d’arma da fuoco, secondo quanto riportato dai media locali....

Tentato dirottamento aereo per Dubai : un morto - atterraggio emergenza in Bangladesh : Tentato dirottamento di un aereo per Dubai della compagnia Biman Bangladesh Airlines. Decollato da Dacca, ha compiuto un atterraggio di emergenza nello scalo di Shah Amanat a Chittagong. Un...

Russia - Tentativo di dirottamento di un aereo di linea - VIDEO - - : E' atterrato in uno degli aeroporti russi l'aereo diretto da Surgut a Mosca a bordo del quale si è verificato un tentativo di dirottamento. Secondo i media russi che citano l' Ente russo di controllo ...