Roma all’ultimo respiro | Dzeko le regala 3 punti

(Di domenica 24 febbraio 2019) Larischia di perdere, poi assapora il gusto del successo e, alla fine, quando sta per essere inchiodata sul pareggio, trova 3che pesano una tonnellata contro un Frosinone mai domo. Nel frigorifero dello Stirpe finisce 3-2 per i giallorossi che continuano l'inseguimento alle milanesi, adesso uno (Milan) e due(Inter) sopra. Laha rischiato grosso, non tanto di perdere, quando di pareggiare. Dopo essere andata sotto e avere ribaltato il punteggio, i giallorossi hanno visto materializzarsi gli spettri del Chievo e un 2-2 che assumeva sempre piu' le sembianze di un incubo; infine hanno esultato attorno al proprio bomber. E' stato lui a risultare ancora una volta determinante. Inizio-choc per lache, dopo soli 5', va sotto. Errore sull'asse Nzonzi-De Rossi, Ciano raccoglie e spara in porta, Olsen respinge e il pallone assume una traiettoria davvero strana, ...