Posticipo serie A, Fiorentina-Inter 3-3

Rocambolesco pari al 'Franchi'. Pronti-via, Chiesa centra per Simeone che tocca male e trova le gambe di De Vrij per l'autogol: sono passati 17".Al 6' pari nerazzurro con l'ex Vecino che riceve l'imbucata di Nainggolan. Gerson sciupa un'ottima chance, poi cresce l'e passa al 40' con Politano che si accentra e batte Lafont. Rigore (con Var a pizzicare il mani di Edimilson) per il tris siglato da Perisic (51'). Muriel riapre tutto con una punizione nel 'sette' da 25 metri (74'). Recupero 'monstre', rigore di Veretout al 101'.(Di domenica 24 febbraio 2019)