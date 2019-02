Per Valentino Rossi è un altro anno

L’autodromo di Imola come il Ranch di Valentino Rossi : nuove limitazioni sul rumore Per questioni politiche : L’autodromo di Imola nel caos: la politica vuole imporre nuove limitazioni sul rumore mettendo a rischio il futuro del circuito per le gare internazionali L’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola rischia grosso a causa di questioni ‘politiche’. Tempo fa abbiamo assistito ad una fastidiosa guerra giudiziaria tra Valentino Rossi e i suoi ‘vicini di casa’: a Tavullia infatti diversi abitanti hanno puntato ...

LIVE MotoGP - Test Losail 2019 in DIRETTA : 23 febbraio - prove di Mondiale Per Valentino Rossi e Dovizioso : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di Test collettivi di MotoGP in Qatar. Sul tracciato di Losail andrà in scena un day-1 pieno di interesse in cui i team della classe regina proveranno del nuovo materiale sulle moto, per arrivare pronti all’esordio iridato previsto su questo stesso tracciato il 10 marzo. I fari saranno tutti puntati sulla Ducati, impressionante in Malesia. La GP19 a Sepang ha fatto vedere un ...

F1 - a tutto Hamilton : “se la Ferrari è più forte sarà più gustoso batterla. Valentino Rossi? Lo ammiro Perchè…” : Il pilota della Mercedes, presente a Torino per visitare il centro Petronas, ha fatto una panoramica della stagione che sta per cominciare Lewis Hamilton non si ferma mai, coniugando il lavoro alle sue passioni in maniera unica ed inimitabile. Dopo aver faticato in pista a Barcellona per la prima sessione di test pre-stagionali, il britannico ha deciso di fare un blitz insieme a Wolff e Bottas al centro ricerche internazionale della ...

Francesca Sofia Novello - baci social Per i 40 anni di Valentino Rossi : Ha da poco compiuto 40 anni condividendo con i suoi tantissimo follower le immagini della grande festa celebrativa: Valentino Rossi ha utilizzato Instagram per mostrare tutta la sua felicità. Al suo ...

Isola - Viola Valentino si apre su Riccardo Fogli e Karin Trentini : 'Una botta Per lui' : Nel nuovo appuntamento televisivo di 'Storie Italiane', il programma condotto da Eleonora Daniele, si è discusso del gossip trapelato in rete nel corso degli ultimi giorni e affrontato nella nuova diretta de L'Isola Dei Famosi, riguardante il presunto tradimento che Karin Trentini avrebbe compiuto ai danni di suo marito Riccardo Fogli. Anche Viola Valentino, ospite a 'Storie Italiane', ha detto la sua sugli ultimi sviluppi nel reality di Canale ...

MotoGP - Test Losail 2019 : Yamaha - ultimo esame prima del Mondiale. Valentino Rossi cerca la strada giusta Per tornare a vincere : Siamo ormai giunti alle porte degli attesissimi Test di Losail riservati alla MotoGP. La classe regina del Motomondiale affila le armi per gli ultimi tre giorni di prove sul tracciato dove a marzo si correrà il Gran Premio del Qatar che darà il via al Mondiale 2019. Dopo quanto visto a Sepang nei Test precedenti, tutti i piloti ed i team scendono in pista con due grandi obiettivi: migliorare le rispettive moto e, non ultimo, capire se quanto si ...

Valentino Rossi - festa grande Per i 40 anni e baci a go-go con la fidanzata Francesca Sofia Novello : 'È ora di un figlio!' : Soprattutto in tema di fidanzate e non solo: 'Da un certo punto di vista', dice il Dottore alla Gazzetta dello Sport, 'è difficile essere la mia fidanzata: mi devi dividere con tutti. Anche se ...

Meghan e Harry avrebbero speso 35mila euro (a carico dei sudditi) Per il loro San Valentino : Meghan Markle e il principe Harry nell'occhio del ciclone: questa volta a far discutere sarebbero le spese pazze di San Valentino dei due novelli sposi. Il secondogenito di Carlo e Diana, infatti, avrebbe speso circa 35mila euro per raggiungere la moglie incinta nel giorno della Festa degli Innamorati, trovandosi fuori dall'Inghilterra per impegni ufficiali. Lo riporta, tra le varie testa internazionali, il Sun.Nella giornata del 14 febbraio, ...

Valentino Rossi - festa blindata Per i 40 anni : la torta con i colori dell'Inter FOTO : Ristorante blindato, lo Scudiero nel centro di Pesaro, e tutto un privè riservato in discoteca, il Peter Pan di Riccione: è così che Valentino Rossi ha festeggiato, lontano da...

Roma - l'incredibile San Valentino di Giulia - 9 anni - e il suo palloncino Per il papà che è in cielo : Giulia ha nove anni. E un cuore grande. Più forte della vita. Più forte della morte. E questa è la sua piccola grande storia. Tutto vero ed emozionante come solo il cuore di una...

Trani - Cattedrale imbrattata con delle scritte Per San Valentino. Il sindaco : “Luigi hai una fidanzata idiota” : “Ti Amo, Luigi” e “Amore Mio”: sono le scritte apparse nel giorno di San Valentino sui muri della Cattedrale sul mare di Trani, in Puglia. Parole tracciate con una bomboletta rossa e inneggianti all’amore per un fantomatico Luigi, proprio sulla arcata romanica del monumento che è stato proposto all’Unesco come bene patrimonio dell’umanità. È la terza volta che la Cattedrale viene presa di mira. Una volta nel luglio del ...

