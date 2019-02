Mahmood | sorpresa ed emozione a Domenica In

Domenica In - Mara Venier e la sorpresa in diretta a Mahmood. Lui si emoziona e reagisce così : “No - vabbè…” : Mara Venier e la produzione di Domenica In hanno riservato una piccola sorpresa al fresco vincitore di Sanremo, Mahmood. Al cantante milanese, ignaro di ciò che sarebbe accaduto, è stato mostrato un video realizzato dopo il suo trionfo al Festival. Video Rai L'articolo Domenica In, Mara Venier e la sorpresa in diretta a Mahmood. Lui si emoziona e reagisce così: “No, vabbè…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

?Soldi? di Mahmood cantata prima della Messa : la sorpresa del parroco : Vitaliano della Sala, parroco di Mercogliano in provincia di Avellino, fa cantare all'oratorio la canzone "Soldi" di Mahmood, recente vincitore di Sanremo. Il parroco aveva polemizzato...

Mahmood - Alfonso Signorini pubblica la foto inedita in costumino : una enorme sorpresa : Fari puntati su Mahmood, il vincitore del contestatissimo Festival di Sanremo con il brano Soldi. Si indaga su di lui e sulla sua vita. Ovviamente lo fa anche Chi di Alfonso Signorini, che dedica al cantante un servizio in cui si racconta come sia fidanzato, abbia quattro tatuaggi ben nascosti, prop

Mara Maionchi - "Loredana Bertè meritava i primi tre"/ "Sanremo? Mahmood sorpresa - Baglioni invece.." : Mara Maionchi si dispiace per la canzone di Loredana Bertè che avrebbe meritato secondo lei di finire fra le prime tre ecco cosa dice

Sanremo 2019 - Mahmood vince a sorpresa : le giurie ribaltano il televoto. Bufera social : «Voto politico» : Bufera sui social per la vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo 2019 che ha sovvertito qualsiasi previsione scansando Ultimo favorito sin dalla prima serata. Per il primo posto del rapper...

Vince la musica giovane. La sorpresa Mahmood conquista l'Ariston : Rivoluzione a Sanremo. Vince, a sorpresa, Mahmood. Battendo, nella finale a tre, Ultimo e Il Volo. Il premio della critica va a Daniele Silvestri, mentre il teatro acclama la Bertè. Lo spettacolo era ...

Festival di Sanremo - vince a sorpresa Mahmood. Ultimo è secondo - terzi Il Volo : Sanremo. Mahmood , nella foto , con il brano "Soldi" ha vinto il 69° Festival di Sanremo. Il cantante di origine egiziana si è imposto nello spareggio finale su Ultimo, arrivato secondo, e su Il Volo.

