L'italiano batte il francese : è la quarta lingua più studiata al mondo : Al primo posto c'è sempre l'inglese. E non è una novità neanche che sia lo spagnolo la seconda lingua più studiata la mondo. Né suona strano che il cinese occupi il terzo gradino del podio. A destare invece stupore è che L'italiano abbia superato il francese e si collochi al quarto posto della classifica. A spiegare i dati estratti da un rilevamento di Ethnologue, pubblicazione cartacea ed elettronica ...

SCUOLA/ L'apprendistato italiano batte il sistema duale tedesco - ecco perché : La tradizione italiana ha un sistema di apprendistato che non coincide con quello tedesco, basato sulle opportunità immediate di lavoro a basso costo

Aids - vaccino italiano apre la strada a un futuro senza farmaci : abbatte del 90% il virus latente : Un'arma made in Italy per attaccare i virus Hiv 'survivor' nell'organismo, quelli cioè invulnerabili alla sola terapia antiretrovirale. Un follow-up durato 8 anni mostra i...

Aids - vaccino italiano apre la strada a un futuro senza farmaci : abbatte del 90% il virus latente : Oggi 40 milioni di persone nel mondo convivono con l'infezione, di cui metà senza terapia. Quasi 40 anni dopo la scoperta del virus, l'Hiv/ Aids rimane un'emergenza globale, ricordano gli esperti ...

Muore in Siria un italiano che combatteva con le forze curde : Muore in Siria un italiano che combatteva con le forze curde Giovanni Francesco Asperti, originario di Bergamo, militava nelle fila dell'Ypg, l'Unità di protezione popolare curda, ed è rimasto vittima di "uno sfortunato incidente" a Derik il 7 dicembre. La notizia è stata confermata dalla ...