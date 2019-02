Lega profondo rosso C' era una volta la serie C

In Polonia la toccante tradizione dell’oplatek : ecco il profondo significato simbolico Legato al Natale : In molte case polacche, una delle tradizioni di famiglia più amate è quella di spezzare l’oplatek alla Vigilia di Natale. L’oplatek è una cialda piccola e sottile, simile come consistenza all’ostia dell’Eucarestia, sulla quale viene stampata un’elaborata scena natalizia. Storicamente sono distribuite dai credenti nelle case dei parrocchiani durante l’Avvento. È una tradizione legata a quella antica della Pasqua del donare “pane benedetto” dopo ...