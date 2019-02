Forte vento dai Balcani | serre distrutte a Pachino | Ispica e Vittoria

Maltempo - vento meno Forte : riprendono le corse nel golfo di Napoli : E’ calata rispetto a ieri l’intensità del vento nel golfo di Napoli, e sono tornati quasi del tutto regolari i collegamenti marittimi. Il grecale soffia ancora con forza ma le corse di traghetti e aliscafi tra Ischia, Procida, Capri e la terraferma sono riprese dopo lo stop forzato di ieri. Qualche problema permane silla tratta Procida-Pozzuoli e viceversa: qui alcune corse della Caremar risultano soppresse cosi’ come una ...

Domenica ancora di Forte vento : Un nucleo di aria fredda polare, sceso rapidamente attraverso i Balcani, ha apportato sulle regioni centro-meridionali dell’Italia precipitazioni nevose e un consistente aumento dei venti settentrionali. L’irruzione di aria fredda ha dato vita a una depressione posizionata sul Mediterraneo centrale, che continuerà a determinare venti forti su gran parte del Paese. Sulla base di questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un ...

Forte vento - treni nel caos al Sud : odissea per migliaia di passeggeri nella notte - ritardi fino a 13 ore [FOTO e VIDEO] : 1/8 ...

Vento Forte - albero crolla su una scuola : All'interno della struttura non c'era nessuno. Numerosi i danni provocati a Napoli dalle forti raffiche di Vento

Vento Forte - caos a Roma. Crollano alberi : feriti. Strade e traffico in tilt : Tre morti in provincia, una quindicina di feriti. E poi le altre due vittime ad Alvito, nella Valle del Comino, in provincia di Frosinone. È il bilancio per una giornata di Vento forte che ha spazzato ...

Maltempo Modica - danni per il Forte vento : alberi spezzati e cartelloni divelti : cartelloni pubblicitari divelti nella zona del Polo commerciale a Modica e diversi alberi spezzati. Decine le chiamata a vigili del fuoco di Ragusa

Maltempo - continua l’allerta al Centro Sud con pioggia e vento Forte : le regioni a rischio : La Protezione civile ha diramato l'allerta meteo gialla in Basilicata, Calabria e Sicilia per oggi, domenica 24 febbraio. Ma venti forti e mareggiate sono attesi anche in altre regioni del Centro Sud, come Toscana, Lazio e Campania. Più soleggiato il tempo al Nord. Temperature in ribasso anche all'inizio della prossima settimana.continua a leggere

Forte vento : cade dal tetto - muore figlio : 20.18 Un ragazzino di 14 anni è morto schiacciato dal padre mentre stava riparando la tettoia della loro ditta danneggiata dal Forte vento. L'uomo ha perso l'equilibrio ed è caduto da un'altezza di 6 metri finendo addosso al figlio che era sotto la scala. E' accaduto a Capena, alle porte di Roma. Inutili i soccorsi per il 14enne. Il padre è rimasto illeso. Sul posto i carabinieri della stazione di Capena e della compagnia di Monterotondo.

Maltempo - raffiche di vento Forte al Centro-Sud anche domenica : Il forte vento continuerà a imperversare anche domani su gran parte d'Italia. Lo rende noto la Protezione Civile che ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed ...

Il centro-sud sferzato dal maltempo - tre persone morte nel Lazio - A Roma una domenica 'chiusa' per il Forte vento : Nell'incidente di Alvito, nel Frusinate, il muro crollato a causa delle forti raffiche di vento ha travolto un gruppo di quattro anziani. Due di loro si sono salvati. La vittima di Guidonia è un ...

Meteo Napoli - domani ancora vento Forte. Il sindaco : "Non uscite di casa" : Napoli nella burrasca. L' ondata di maltempo che si è abbattuta oggi sul centro e sud Italia ha colpito anche il capoluogo campano con raffiche di vento che hanno provocato danni un po' ovunque. E non ...

Forte vento : piante cadute e comignoli pericolanti ad Arezzo. Raffica di interventi : Il Forte vento all'ora di pranzo ha spazzato buona parte del comune di Arezzo e i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per decine di chiamate arrivate al 115. Grossi rami spezzati e finiti in ...

Il Forte vento alimenta un altro incendio : Un altro rogo in Valdarno, in pieno inverno. Scoppiato anche grazie alla stagione siccitosa e alimentato dal forte vento. Sul posto i vigili del fuoco del comando aretino e volontari in aiuto. Le ...

Maltempo : vento Forte e neve nel Sannio : Decine di interventi sono stati richiesti ai vigili del fuoco del comando provinciale e dei quattro distaccamenti a causa dei danni che sta provocando il vento forte in tutta la provincia di Benevento dove in alcuni comuni, specie quelli del Fortore, è ricomparsa la neve. Alcuni pali dell’energia elettrica e della telefonia sono caduti a causa del forte vento mentre in città un albero è caduto provocando danni ad una vettura. Banchi vuoti ...