Maltempo : Domani scuole chiuse a Ragusa : Il sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì sta predisponendo ordinanza di chiusura delle scuole per domani. “domani scuole chiuse – spiega il sindaco Cassì – per consentire monitoraggio e interventi sulle vie di accesso nelle quali si sono evidenziati distacco di tegole, tettoie, lamiere e pannelli. A breve emetterò l’ordinanza“. Intanto ancora danni registrati sul territorio. A Modica, in via Gerratana, una tettoia ...

Maltempo Siracusa - Domani scuole chiuse ad Avola : il sindaco invita a non uscire di casa : A seguito del perdurare delle condizioni meteorologiche avverse, il sindaco di Avola (Siracusa) invita i cittadini a limitare il più possibile gli spostamenti e le attività all’aperto. “Molto importante – spiega il sindaco – riporre all’interno della propria abitazione qualsiasi tipo di arredo da esterno, e nel caso di eventuali problematiche vi invitiamo a effettuare la segnalazione al comando di polizia ...

Maltempo ad Avola : Domani scuole chiuse : scuole chiuse domani ad Avola. Lo ha annunciato il sindaco Luca Cannata, a seguito del Maltempo. Invita i cittadini ad evitare gli spostamenti.

Maltempo Lazio : a Lenola Domani scuole aperte - al lavoro per riparare i danni : “Stiamo ultimando i sopralluoghi in giro per il paese, per valutare l’entita’ dei danni causati dal forte vento di ieri. Il dato piu’ importante e’ che nessuno dei concittadini si e’ fatto male. Si registra qualche problema nei parchi, soprattutto in quello antistante la Basilica-santuario della Madonna del Colle, per gli alberi di pino caduti o pericolanti. Abbiamo constatato, inoltre, alcuni danneggiamenti ...

Maltempo Roma : è ufficiale - Domani 25 Febbraio 2019 niente scuole chiuse : “A seguito delle forti raffiche di vento, Roma Capitale con il coinvolgimento di tutti i Municipi ha avviato gia’ da questa mattina un capillare monitoraggio delle aree verdi dei plessi scolastici di propria competenza. Sono in corso in queste ore degli interventi per risolvere alcune criticita’ su pochissimi casi e per domani, quindi, e’ prevista la regolare riapertura“: di conseguenza domani, lunedì 25 Febbraio ...

Maltempo Napoli : Domani lunedì 25 febbraio scuole e parchi chiusi per controlli e verifiche : Il Sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha presieduto, alla presenza degli assessori Clemente e Palmieri, e del Presidente della commissione protezione civile del consiglio comunale Marco Gaudini, il Comitato operativo che da circa 48 ore è riunito permanentemente per l’allerta meteo che ha causato con le forti raffiche di vento soprattutto nella giornata di sabato notevoli danni in città, fortunatamente non a persone. Nel corso della riunione ...

Maltempo Roma : Domani 25 febbraio scuole chiuse? Il centro operativo comunale al lavoro per la riapertura : E’ ancora aperto il centro operativo comunale di Roma, dopo le forti raffiche di vento che ieri hanno creato numerosi disagi nella Capitale: il direttore della Protezione Civile di Roma Diego Portaha deciso di tenere il COC aperto finché non verrà garantita in via prioritaria l’agibilità delle scuole in vista della riapertura di domani 25 febbraio. Il servizio giardini è al lavoro insieme ai volontari della Protezione Civile per ...

Maltempo Roma - scuole chiuse Domani lunedì 25 Febbraio 2019? Si attende la decisione per Roma e altri Comuni del Lazio [AGGIORNAMENTI LIVE] : Situazione complicata a Roma e nel Lazio dove il fortissimo vento ha causato morti, danni e disagi. In molti si chiedono se per domani, lunedì 25 Febbraio, si opterà per le scuole chiuse a Roma e in altri Comuni del Lazio. Di seguito tutto gli aggiornamenti live. “Dopo la strage di alberi di ieri, stiamo facendo una Comunicazione a tutte le scuole del Lazio compresa Roma Capitale affinche’ domani mattina alla riapertura mobilitino ...

Maltempo - da Napoli a Siracusa : Domani lunedì 25 Febbraio 2019 scuole chiuse in diversi Comuni [ELENCO LIVE] : Un fine settimana da dimenticare per il Centro Sud, interessato da un fortissimo vento e in alcune zone da violento Maltempo che ha causato danni e disagi. Neve in Calabria e Sicilia, con problemi al traffico ferroviario e viaggio da incubo per alcuni passeggeri di un Intercity che ha accumulato ben 13 ore di ritardo. diversi i morti nel Lazio, dove il vento ha abbattuto alberi e fatto crollare diversi cornicioni. Anche in Campania e in Abruzzo ...

Maltempo Campania : Domani lunedì 25 Febbraio scuole chiuse a Napoli : Stop anche domani per le scuole e i parchi di Napoli, dopo la chiusura di ieri: lo ha deciso il comitato operativo, presieduto dal sindaco Luigi de Magistris, riunito in permanenza da circa 48 ore per affrontare l’emergenza Maltempo. Le condizioni meteo sono migliorate ma la chiusura di lunedi’ servira’ per le verifiche di sicurezza su alberi ed edifici. L'articolo Maltempo Campania: domani lunedì 25 Febbraio scuole chiuse a ...

Maltempo - da Pozzuoli a Siracusa : Domani lunedì 25 Febbraio 2019 scuole chiuse in diversi Comuni [ELENCO LIVE] : Un fine settimana da dimenticare per il Centro Sud, interessato da un fortissimo vento e in alcune zone da violento Maltempo che ha causato danni e disagi. Neve in Calabria e Sicilia, con problemi al traffico ferroviario e viaggio da incubo per alcuni passeggeri di un Intercity che ha accumulato ben 13 ore di ritardo. diversi i morti nel Lazio, dove il vento ha abbattuto alberi e fatto crollare diversi cornicioni. Anche in Campania e in Abruzzo ...

Maltempo Campania : Domani lunedo 25 Febbraio 2019 scuole chiuse a Pozzuoli : Il sindaco di Pozzuoli (Napoli) Vincenzo Figliolia ha firmato un’ordinanza con la quale ha disposto per la giornata di domani, lunedì 25 Febbraio, la chiusura di tutte le scuole cittadine pubbliche e private, di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido. La decisione è maturata in seguito agli eventi meteorologici straordinari di ieri, sabato 23. La chiusura, spiegano dal Comune di Pozzuoli, “si rende necessaria per eseguire dei ...

Allerta Meteo Campania : Domani niente scuole chiuse a Pozzuoli : Il Comune di Pozzuoli non chiude le scuole ma invita i cittadini, di fronte all’ Allerta Meteo di criticita’ verde che scatta alla mezzanotte “a seguire le norme di comportamento e di autoprotezione indicate per questa tipologia di eventi anche sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile”. “Considerata la posizione e la latitudine del territorio di Pozzuoli – afferma un comunicato della ...

Maltempo Campania : Domani sabato 23 Febbraio 2019 scuole chiuse a Napoli - Benevento e nell’area Vesuviana : domani scuole di ogni ordine e grado chiuse a Napoli e a Benevento a causa del Maltempo. Lo hanno deciso i rispettivi Sindaci in considerazione dell’allerta meteo della Protezione civile che prevede a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani vento forte e persistente ed un brusco abbassamento delle temperature. Resteranno chiusi anche il Cimitero e la Villa comunale “per la presenza di alberi ad alto fusto che per ...