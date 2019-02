: #Venezuela i militari lanciano gas lacrimogeni contro i dimostranti al confine con la #Colombia - TgLa7 : #Venezuela i militari lanciano gas lacrimogeni contro i dimostranti al confine con la #Colombia - Tg3web : Tensione al confine tra #Venezuela e Colombia, dove l'esercito impedisce l'arrivo degli aiuti umanitari. Alcuni mil… - Cyber_Feed : Ultim'ora #Colombia contro Maduro: è un dittatore -

non può rompere le relazioni diplomatiche che lanon ha con lui. Il nostro governo non ha nominato un ambasciatore" in Venezuela". Lo scrive su twitter la vicepresidente della, Marta Lucia Ramirez, dopo cheaveva annunciato la rottura delle relazioni con Bogotà, dando 24 ore di tempo ai diplomaticini per lasciare il Venezuela. "Non riconosciamo l'ambasciatore dida quando il suo mandato è terminato il 9 gennaio.E' unche occupa con la forza Miraflores".(Di domenica 24 febbraio 2019)