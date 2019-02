Tragedia nel mondo dell' editoria | è morto suicida Alberto Rizzoli | nipote di Angelo

Tragedia ad Asiago - a 19 anni si suicida nella stalla degli animali : Il giovane che viveva ad Asiago con i suoi genitori e una sorella non avrebbe lasciato biglietti per giustificare il gesto estremo. Sul posto, dopo l’allarme lanciato dai familiari, sono giunti i sanitari del Suem che hanno certificato il decesso del ragazzo e i carabinieri della locale stazione che hanno effettuato i rilievi.Continua a leggere

Tragedia - giavellottista 16enne delle Fiamme Oro muore nel sonno : Dramma nel mondo dell'atletica giovanile: è morto, a 16 anni, David Cittarella, giavellottista del settore giovanile delle Fiamme Oro Padova. A trovare il giovane senza vita nella sua camera da letto è stato il ...

Schianto in scooter - morti due ragazzini di 16 e 17 anni. Tragedia nel paesino delle nozze Ferragnez : Tragedia la scorsa notte sulle strade della Sicilia: due ragazzini di 16 e 17 anni, Manuel Petralito e Gabriele Marescalco, sono morti in un incidente stradale intorno alle 3 in via Montessori, a Noto,...

Cosenza : 6 mesi dalla Tragedia del Raganello - Civita non dimentica : Civita (CS) non dimentica. A sei mesi dalla tragedia in cui morirono dieci persone, nove escursionisti e una guida, travolte da un’onda di piena del torrente Raganello, la comunità civitese, nell’esprimere ancora una volta vicinanza e solidarietà alle vittime e alle loro famiglie, si unirà in un momento di preghiera e di riflessione. Mercoledì prossimo, alle 20:30, nella chiesa madre del centro italo albanese “Santa Maria Assunta”, si terrà una ...

PESCATORE MORTO A CAPO NOLI/ Cade e batte la testa sugli scogli : Tragedia nella notte : Un PESCATORE di 74 anni è MORTO a CAPO NOLI , Savona, dopo essere scivolato sugli scogli battendo la testa: a dare l'allarme un amico che era insieme a lui.

Nel ricordo della Tragedia delle Foibe e dell'esodo : ... con le leggi raziali del '38 e poi con la politica nazionalista dl Governo fascista crearono le premesse per lo scatenarsi di quella 'resa dei conti' che portò alla tragedia delle Foibe e all'esodo ...

San Ferdinando - ancora fiamme nella baraccopoli. Morto un migrante : “Tragedia annunciata. Troppe promesse - servono fatti” : “L’ennesima tragedia annunciata”. “Un omicidio di Stato”. Così i sindacati commentano la morte di Al Ba Moussa, il giovane senegalese di 28 anni che si faceva chiamare “Aldo” e che è Morto stanotte alla baraccopoli di San Ferdinando, in provincia di Reggio Calabria. È il terzo rogo in meno di due mesi e il secondo Morto carbonizzato a causa dei bracieri improvvisati che i migranti stagionali accendono per il freddo all’interno della baraccopoli ...

San Ferdinando - rogo nella baraccopoli : muore un 25enne. La Cgil : “Un’altra Tragedia annunciata” : Ormai il morto ci scappa a scadenza regolare nella tendopoli di San Ferdinando dove vivono quasi 2mila migranti stagionali venuti in Calabria per la raccolta delle arance. Stanotte l’ennesimo incendio ha interessato il ghetto ed è morto un senegalese di 25 anni: si chiamava Diallo, ma si faceva chiamare con un nome italiano, Aldo. Un’altra tragedia nell’inferno che la politica ignora da anni, nonostante rassicurazioni e promesse. Nel ...

Tragedia di ponte Morandi - "viadotticidio" registrato nella Treccani : GENOVA - Tra le parole assurte agli onori della cronaca nel corso del 2018 e registrate dal volume edito dalla Enciclopedia Italiana c'è anche ' viadotticidio '. Nel Treccani assume il significato, in senso figurato, di 'procurato crollo di un ...

Ospedale di Nola - crolla il solaio nel reparto di rianimazione : Tragedia sfiorata : Nella giornata internazionale del malato, ieri, lunedì 11 febbraio 2019, è letteralmente crollato il solaio del reparto specialistico di rianimazione del presidio ospedaliero 'Santa Maria della Pietà' di Nola. Il reparto in oggetto era stato inaugurato appena due anni or sono in pompa magna dal presidente della regione Campania, nonché commissario straordinario per la sanità in Campania, il governatore Vincenzo De Luca. Il racconto dei ...

Tragedia a Fano. Infarto nella notte - il cuoco Valerio muore a 53 anni : Valerio Omiccioli, 53enne di Carrara di Fano, lo chef del Ristorante Trattoria Da Farina. La sua famiglia era già stata colpita da un terribile lutto nel 2001, quando il ventenne Walter, fratello di Valerio, perse la vita in un incidente stradale.Continua a leggere

Tragedia nell'atletica - morta suicida Maura Viceconte - : Una morte che ha sconvolto l'intero mondo dello sport e, in particolare, tutti coloro che l'hanno sempre apprezzata per la sua grande passione per l'amata atletica.

Tragedia nella notte - a fuoco palazzina - muore tra le fiamme 58enne : Chieti - Tragedia nella notte a Cupello (Chieti) dove nel sottotetto di una palazzina in costruzione in via Nardone un incendio ha causato la morte di un muratore di 58 anni, Pasquale Donatelli. L'uomo, che non era sposato e viveva da solo, stava dormendo nel suo letto quando è stato avvolto dalle fiamme. Ignote le cause del rogo. Forse una cicca di sigaretta o un metodo rudimentale di riscaldamento. La chiamata ai Vigili del fuoco del ...

Tragedia in Puglia : bimbo cade nel garage di casa e muore - forse per un colpo letale alla trachea : A Orsara di Puglia, in provincia di Foggia, un bambino di 9 anni è morto in seguito alle ferite riportate cadendo nel garage di casa. Al momento dell’incidente insieme al bambino c’era il nonno che ha subito allertato il 118: i soccorsi, però, sono a valsi a poco perché il piccolo è morto appena dopo l’arrivo dei sanitari. Secondo le prime ipotesi fatte dagli inquirenti il bambino cadendo avrebbe preso un colpo alla trachea che ...