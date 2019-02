Sci: Crans Montana,trionfa Sofia Goggia

: STRAORDINARIA SOFIA ??????? La Goggia senza avversarie a Crans Montana: che vittoria in discesa libera! ?… - Eurosport_IT : STRAORDINARIA SOFIA ??????? La Goggia senza avversarie a Crans Montana: che vittoria in discesa libera! ?… - Eurosport_IT : Davvero un bel modo per tornare alla vittoria dopo l'infortunio... Che gara, Sofia Goggia! ???? #EurosportSCI - Fisiofficial : Partita la discesa femminile a Crans Montana! Forza azzurre! -

Exploit dinella libera di. L'azzurra, già velocissima in prova, centra il 6° successo in CdM (il 4° in discesa) con il tempo di 1'29"77. Sul podio con lei l'elvetica Haehlen, staccata di 49 centesimi, e l'austriaca Schmidhofer (a 52). Una buona giornata complessiva per l' Italia: Brignone 7.ma (1'30"55) davanti a Nadia Fanchini (1'30"60).. Una gara disturbata da tante interruzioni: ripetuti problemi al cronometraggio; poi stop per soccorrere con l'elicottero la francese Gauthier (ginocchio ko).(Di sabato 23 febbraio 2019)