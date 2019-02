Salvini pregusta la conquista della prima Regione sotto il Po

agi

(Di sabato 23 febbraio 2019) La Lega si prepara are lail Po. Dopo i successi elettorali nelle Regioni del Sud, culminati nel 27%, primo partito alle regionali in Abruzzo, il partito di Matteoha buone chance di piazzare, domenica, un proprio uomo sulla poltrona di presidenteSardegna. E lo sbarco al governo in unalontana dai territori storici del leghismo - come Lombardia, Veneto e Piemonte - avviene al termine di una campagna condotta sui temi più cari alla tradizione del Movimento, ovvero l'autonomia.Se infatti la Lega e il centrodestra davvero vinceranno le regionali sarde, il nuovo governatore sarà Christian Solinas, leader del Partito sardo d'azione: formazione regionale con cuiha fatto un accordo, ormai consolidato, che ha portato Solinas all'elezione al Senato il 4 marzo scorso. I leghisti si sono convinti delle ...