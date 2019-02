Pedofilia - j'accuse del cardinale tedesco Marx : "Distrutti i dossier sui responsabili" : Il summit in Vaticano. "L'amministrazione non ha contribuito ad adempiere la missione della Chiesa ma, al contrario, l'ha oscurata, screditata e resa impossibile"

In Vaticano sono arrivate 2.200 nuove accuse di Pedofilia da quando c'è papa Francesco : Mentre il clero fa mea culpa sugli orchi, ecco i dati ufficiali della Congregazione per Dottrina della Fede: solo nel 2017 si contano ben 410 denunce "verosimili". Dal 2013 a oggi in media è stato segnalato, ogni giorno, un nuovo prete pedofilo. Il pontefice ha spretato, nel 2016, sedici sacerdoti Buio in Vaticano: ecco l'ultimo scandalo" pedofilia, le colpe di papa Francesco " pedofilia, ecco come papa Francesco ha promosso chi ha insabbiato ...

Michael Jackson - spuntano nuove accuse di Pedofilia : il cadavere potrebbe essere riesumato : Il documentario sulle pesanti accuse di pedofilia, mosse da due uomini, nei confronti di Michael Jackson, sta per andare in onda sul canale americano HBO e inglese Channel 4. Leaving Neverland, questo il titolo del docufilm, presentato al Sundance Festival è stato definito “devastante” dall’autorevole giornale di settore, Variety. E non perché si torni a parlare di presunte violenze commesse dalla popstar. Ma perché il racconto dei due ...

Leaving Neverland - angoscia e applausi alla prima del documentario sulle accuse di Pedofilia di Michael Jackson : È stato presentato la mattina di venerdì 25 gennaio al Sundance Festival a Park City, Utah, «Leaving Neverland», il film documentario di Dan Reed che ha strappato al pubblico un applauso rivolto ai due protagonisti e ha lasciato tanti con un forte senso di angoscia. La «Neverland» da abbandonare è quella di Michael Jackson, il ranch in California (Santa Barbara) che è stato per anni, dal 1988 al 2005, la residenza del «Re del Pop», perché la ...