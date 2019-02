Morta Marella Agnelli | funerali in forma privata

blogo

: Morta Marella Agnelli Caracciolo, vedova di Giovanni Agnelli. Era malata da tempo, aveva 92 anni - TgLa7 : Morta Marella Agnelli Caracciolo, vedova di Giovanni Agnelli. Era malata da tempo, aveva 92 anni - SkyTG24 : È morta Marella Agnelli, vedova di Gianni. Aveva 92 anni - Agenzia_Ansa : E' morta a 92 anni Marella #Agnelli la moglie dell'Avvocato Gianni #ANSA -

(Di sabato 23 febbraio 2019)Caracciolo di Castagneto, moglie dell'avvocato Giovanni, detto Gianni,. La donna, che aveva 92 anni, è deceduta a Torino.era malata da tempo. Nell’ultimo periodo le sue condizioni si erano aggravate. A dare notizia della sua scomparsa è stata la famiglia nelle prime ore della giornata di oggi 23 febbraio 2019. Isi svolgeranno instrettamenteChi eraCaracciolo era la figlia di Filippo Caracciolo Principe di Castagneto e di Margharet Clarke. Nasce a Firenze e dopo il diploma conseguito in Svizzera prosegue gli studi a Parigi dove frequenta prima l’Académie des Beaux-Arts e poi l’Académie Julian.La donna inizia a lavorare come fotografa con Erwin Blumenfeld a New York. Tornata in ItaliaCaracciolo è redattrice e fotografa per la Condé Nast. Il matrimonio con l’avvocato ...