Milano Simone Cristicchi in Manuale di volo per uomo al Manzoni

Basket - Simone Pianigiani : “Milano ha vinto una partita bellissima - siamo sesti. Calendario punitivo ma…” : Milano ha battuto il Maccabi Tel Aviv e ha conquistato una vittoria pesantissima in Eurolega, ora l’Olimpia è in piena corsa per un posto nei playoff e ha lanciato la volata per accedere alla post-season quando mancano sette giornate. Grande soddisfazione da parte di coach Simone Pianigiani nelle dichiarazioni rilasciate al termine della trionfale partita: “Sono felice perché abbiamo vinto una partita bella, di alto livello, per qualità ...

Simone Cristicchi - 'innamorato' dei Castelli Romani : torna sul palcoscenico a Milano : Il noto cantautore romano Simone Cristicchi, oltre ad essere noto per i suoi brani musicali, è famoso anche per il suo amore verso i Castelli Romani. Il cantante romano, infatti, vive da ben dieci anni con sua moglie e i suoi due figli ad Ariccia, paese appunto dei Castelli e in un’intervista con a la Repubblica dichiara che non sceglierebbe mai di tornare a vivere a Roma, poiché la vita in città è schiacciante. Il cantautore, inoltre, dopo ...