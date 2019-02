La Roma vince al 95' a Frosinone | Dzeko regala la vittoria ai giallorossi

Crisi Ex-province - GIARRIZZO - M5S - : impegno a Roma per risolvere problema. : A testimoniare il costante impegno a supporto dell'economia degli enti locali siciliani, il Deputato Nazionale M5S Andrea GIARRIZZO ha voluto dare risposta alle istanze allarmistiche lanciate dai ...

Oscar 2019 - miglior fotografia : vincerà il bianco&nero? Alfonso Cuaron in pole position con Roma : vincerà il bianco&nero, e vincerà Alfonso Cuarón per il suo Roma. Lo dicono le previsioni (specie quelle dell’informatissimo IndieWire) ma soprattutto i manuali di fotografia: quella messa a fuoco della Arri Alexa in 65mm adottata dal grande cineasta messicano (che nasce proprio dalla fotografia per poi passare alla regia) è di un’eccellenza visiva e visionaria stupefacente. Candidato per la prima volta all’Oscar ...

Mourinho : 'Porto-Roma? Sfida equilibrata. In Italia non c'è più l'ambizione a vincere lo scudetto' : José Mourinho è intervenuto ai microfoni di TeleRadioStereo. Ecco le parole dell'ex tecnico tra le altre di Inter, Porto, Chelsea, Real Madrid e Manchester United: Ha incrociato spesso la Roma. 'Tanto ...

Esplode la bufala della Guardia Giurata uccisa a Roma Termini : fake news su Vincenzo De Santis : Sta facendo scalpore sui social la notizia della Guardia Giurata uccisa a Roma Termini nella notte. Si tratterebbe di Vincenzo De Santis, il quale secondo alcune fonti poco attendibili sarebbe stato freddato da un uomo di colore, definito "ubriaco e drogato". La vittima sarebbe stata attaccata alle spalle e quindi colta di sorpresa, al punto da non avere tempo reazione prima di ricevere ferite mortali alla gola. Tuttavia, come puntualmente ...

La Roma vince ma non convince : 2-1 al Bologna : In una serata che di positivo ha solo il risultato, di un’importanza fondamentale in ottica quarto posto, una Roma brutta e a tratti anche abbastanza fortunata batte un ottimo Bologna per 2-1, grazie alle reti di Kolarov su rigore al 55° e di Fazio sugli sviluppi di un calcio d’angolo al 73°. La rete rossoblù arriva invece a 5 minuti dalla fine con Sansone, che dimezza lo svantaggio per gli Emiliani che stasera hanno veramente tanti motivi per ...

Roma - Di Francesco : "Non mi piace vincere così - bravi a rimanere in scia al Milan" : Eusebio Di Francesco se l'è vista brutta, ma alla fine la sua Roma ha portato a casa tre preziosi punti nella corsa Champions . Nel primo tempo meritavamo di stare sotto - ha spiegato - Quando queste ...

Roma - Di Francesco : 'Non siamo stati perfetti - ma si vince anche così' : ... speravo che Zaniolo desse più fastidio a Dijks che reputo un ottimo giocatore" ha detto Eusebio Di Francesco, intervistato al termine della gara da Sky Sport. I cambiamenti fatti all'intervallo ...

La Roma risponde al Milan ed allunga sull’Atalanta : Kolarov + Fazio - secondo tempo convincente contro il Bologna [FOTO] : 1/46 Alfredo Falcone/LaPresse ...

L'artista paganese Vincenzo Romano porta la musica della tradizione 'A casa di Massimo Troisi' : Nella sua citta' natale comincio' a esibirsi con spettacoli di cabaret al Centro Teatro Spazio ancora oggi in attivita'.

Pari Napoli-Torino - Juve a +13. Vince l'Inter - senza Icardi - . Stasera Roma-Bologna : Il Napoli sbatte sul muro eretto dal Torino, salvato dalle ripetute prodezze di Salvatore Sirigu, e perde ulteriore contatto dalla capolista Juventus, ora a più 13. Bravo il portierone granata ad ...

Ssd Colonna (pattinaggio) : Sofia Roma vince al trofeo internazionale… di Roma - altri quattro sul podio : Roma – Le difficoltà non hanno fermato il settore pattinaggio del Colonna. Le ragazze allenate da Federico Tassini e dalla sua collaboratrice Naomi Romagnoli hanno dovuto “stringere i denti” negli ultimi tre mesi, vale a dire dopo che il pallone polivalente intitolato a “Don vincenzo Palamara” è stato “scoperchiato” da fortissime raffiche di vento nell’ultima domenica di ottobre. «In questo periodo le ragazze si sono potute allenare poco, ...

A Licata - Vincenza Cacciatore presenta il suo nuovo Romanzo : Vincenza Cacciatore, scrittrice licatese, presenta nella sua città il nuovo libro intitolato "La vita che ci appartiene"

Terre dei fuochi - non più Napoli : è Roma la maglia nera dei roghi. Ma tra le province più colpite entra anche Milano : Per 25 anni Napoli, Roma e Palermo sono state le Terre dei fuochi d’Italia, le province in cui è stato necessario il maggior numero di interventi, in assoluto, per spegnere le fiamme che in un quarto di secolo hanno bruciato rifiuti di ogni sorta, ma anche impianti e discariche. anche se negli ultimi cinque anni la maglia nera è passata a Roma e Reggio Calabria è riuscita a prendere il posto del capoluogo campano fra le prime tre province. Basta ...

Zaniolo formato Champions : la Roma vince 2-1 sul Porto : La Roma batte il Porto per 2-1 all'Olimpico nell'andata degli ottavi di Champions. In gol Zaniolo per due volte, poi Adrian. La partita di ritorno si giocherà il 6 marzo in...