Internet | allarme ICANN | In corso attacchi hacker per cambiare indirizzi dei

Internet - agenzia Icann lancia allarme : in corso attacco hacker a livello globale : L' agenzia internazionale che assegna gli indirizzi Internet , Icann , ha avvertito che parti chiave dell'infrastruttura sono sotto un massiccio attacco in tutto il mondo. «Ci sono stati attacchi simili nel passato, ma nulla di simile». Gli hacker «stanno attaccando la stessa infrastruttura Internet », ha spiegato uno dei funzionari dell' Icann . «Ci sono già stati ...

Reddito di cittadinanza - l'allarme dell'Anpal : "La maggior parte dei destinatari non ha mezzi né Internet " : Il Reddito di cittadinanza , presentato ieri dal vice presidente del Consiglio, Luigi Di Maio, insieme al capo dell'esecutivo giallo-verde, Giuseppe Conte, potrebbe avere un limite. O meglio, un paradosso. Perché secondo quanto riferito dal presidente uscente dell'Anpal (l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro), Maurizio Del Conte, "una vasta e maggior itaria quota" di chi potrebbe usufruire della misura pentastellata, "non è dotata degli ...

Hacker - l’allarme della Polizia Postale : ecco la nuova pericolosa truffa che arriva da Internet : E’ in corso in tutta Italia una nuova attività di spamming a scopo estorsivo messa in pratica, ancora una volta, attraverso l’invio di email in cui gli utenti vengono informati dell‘Hackeraggio del proprio sistema operativo e dell’account di posta elettronica. E’ l’allarme lanciato dalla Polizia Postale dopo le numerose segnalazioni arrivate ai compartimenti in diverse regioni. Sfruttando una vulnerabilità del ...