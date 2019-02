Il Carnevale protagonista di questo ultimo week-end di febbraio

Pianeta Maldicenza - il Carnevale protagonista della 14esima edizione : L'Aquila - Sarà il Carnevale il tema principale del Pianeta Maldicenza, il Festival legato alla tradizione della Maldicenza aquilana di Sant’Agnese intesa non come pettegolezzo o insulto, ma come strumento valenza sociale, di leale antagonismo e di critica sincera e costruttiva. Il programma della manifestazione, che giunge alla quattordicesima edizione, è stato presentato stamani in Comune, ente che patrocina da sempre ...