Comportamento alimentare | un percorso a ostacoli da superare

quotidiano

: EFFICACIA INTERVENTO MULTIDISCIPLINARE Il tema delle anomalie e dei disturbi del comportamento alimentare è estrem… - psiconlinesrl : EFFICACIA INTERVENTO MULTIDISCIPLINARE Il tema delle anomalie e dei disturbi del comportamento alimentare è estrem… - fcicomo : Segnaliamo il convegno organizzato dal CONI Point Como “Disturbi del comportamento alimentare e sport”, che si terr… - AlessandroRaggi : Disturbi del Comportamento Alimentare: cosa c'è prima del Codice Lilla? La sinergia tra servizi territoriali e fami… -

(Di sabato 23 febbraio 2019) I momenti di crisi sembrano venire a galla più facilmente nel mondo della moda e dello spettacolo, a scuola come in palestra, oppure chiusi in casa, soli davanti al computer. Ma in realtà la malattia ...