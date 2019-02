Sul Play Store il weekend è ricco di offerte su app e giochi Android

Le app Sul Google Play Store dovranno supportare Android 9 Pie entro fine 2019 : Le applicazioni nuove e quelle aggiornate presenti sul Google Play Store saranno tenute ad implementare il supporto ad Android 9 Pie entro la fine del 2019. L'articolo Le app sul Google Play Store dovranno supportare Android 9 Pie entro fine 2019 proviene da TuttoAndroid.

RiSultati NBA – Antetokounmpo stende i Celtics : ok Warriors - LeBron James trascina i Lakers in ‘modalità Playoff’ : I Bucks batto i Celtics grazie ad un super Antetokounmpo, vittoria degli Warriors sui Kings, LeBron James alza il livello del suo gioco e i Lakers battono i Rockets: i Risultati dei match della notte NBA Dopo la pausa per l’All-Star Game di Charlotte, il basket NBA torna a dare spettacolo nella notte italiana. Nella Eastern Conference ruba la scena il big match d’alta classifica fra Milwaukee Bucks e Boston Celtics, concluso con il ...

La porta rossa 2 - replica del 20 febbraio Sul sito RaiPlay : Dopo le repliche della prima stagione, La porta rossa è tornata il 13 febbraio con gli episodi inediti della seconda. Le vicende dei primi due episodi, ambientati in una Trieste molto cupa e sempre piovosa, ci hanno mostrato il commissario Cagliostro ancora tra i vivi per scoprire qualcosa di misterioso legato alla figura di Jonas e per assistere al parto di sua figlia. Dopo aver avuto una visione in cui la bambina veniva rapita, il protagonista ...

Diretta Atletico Madrid-Juve di oggi visibile anche in streaming online Sul sito RaiPlay : Prosegue l'appuntamento con la Champions League 2019 e quest'oggi, mercoledì 20 febbraio, è in programma l'andata degli ottavi che vedrà protagonista la Juventus di Massimiliano Allegri, la quale sarà impegnata nella super sfida contro l'Atletico Madrid. Un match decisamente molto atteso dai fan della squadra bianconera, i quali questa sera potranno seguirlo sia in Diretta televisiva sui canali gratuiti Rai che in streaming online accedendo al ...

Replica Il Mondo Sulle spalle 19 febbraio : disponibile da domani su Rai Play : La Replica del film in streaming su Rai Play La Replica del film Il Mondo sulle spalle sarà possibile da vedere a partire dalle ore successive alla messa in onda. Sarà possibile farlo attraverso il ...

Arrivano nuovi dettagli Sulla storia e il gameplay di Astral Chain : L'ultimo Nintendo Direct è stato pieno di annunci sorprendenti, e uno di questi riguardava Astral Chain, titolo esclusivo per Switch di Platinum Games. Presentato con un trailer che metteva in mostra un ambiente interessante e alcuni combattimenti, Astral Chain è sembrato immediatamente eccitante dal poco che abbiamo visto. Ora, grazie agli sviluppatori di Platinum Games, che hanno aggiunto il gioco al loro sito ufficiale, riceviamo alcuni nuovi ...

Replica Il Mondo Sulle spalle 19 febbraio 2019 : disponibile da domani su Rai Play : Questa sera, martedì 19 febbraio 2019, andrà in onda Il Mondo sulle spalle, film di Rai 1 con protagonista il celebre Beppe Fiorello. Consigliamo di non perdere l'appuntamento in televisione ma, qualora non abbiate modo di vedere il film di questa sera, sappiate che esiste il metodo per rivederla in Replica, attraverso il sito di streaming della Rai. Il Mondo sulle spalle, la trama: la storia di Ezio Muscia Il Mondo sulle spalle, che avrete modo ...

Replica Il mondo Sulle spalle con Beppe Fiorello in streaming su RaiPlay : Beppe Fiorello ritorna in prima serata su Raiuno con un nuovo avvincente film tv dal titolo 'Il mondo sulle spalle' che vedremo in onda questa sera, martedì 19 febbraio a partire dalle 21:30. Un ritorno molto atteso dal pubblico e dai fan dell'attore che ormai è diventato una vera e propria garanzia di successo per gli ascolti della rete ammiraglia Rai, in grado di assicurare risultati auditel ben al di sopra di tutte le aspettative. Il film tv ...

Sul Play Store arriva una settimana carica di offerte su app e giochi Android : Sono beni 50 i titoli tra app e giochi Android in offerta (di cui 20 gratis) sul Play Store. Esiste per caso un modo migliore per iniziare la settimana? L'articolo Sul Play Store arriva una settimana carica di offerte su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

LIVE Volley - Superlega 2019 in DIRETTA : riSultati 17 febbraio - in campo Perugia per la vetta. Sfide playoff : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 21^ giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Oggi pomeriggio sono in programma quattro partite, riflettori puntati in particolar modo su Perugia: la capolista sarà impegnata di fronte al proprio pubblico contro il fanalino di coda Castellana Grotte, i Block Devils vanno a caccia della vittoria per portarsi a +4 su Trento che scenderà in campo solo domani sera contro ...

Motorola Moto G7 Plus - Power e Play subito in offerta : 15% di sconto Sullo store Lenovo : Motorola Moto G7, G7 Plus, G7 Power e G7 Play sono protagonisti di una prima offerta che permette di risparmiare il 15 percento sul prezzo di listino. L'articolo Motorola Moto G7 Plus, Power e Play subito in offerta: 15% di sconto sullo store Lenovo proviene da TuttoAndroid.

Il mondo Sulle spalle - martedì il film in tv su Raiuno e in streaming su Raiplay : martedì 19 febbraio, in prima serata e in prima visione tv, va in onda su Raiuno e in streaming su Raiplay il film "Il mondo sulle spalle". La pellicola consiste in un biopic sulle vicende umane e professionali di Enzo Muscia, un operaio che si ritrova a diventare proprietario dell'azienda nella quale lavorava insieme ad altri colleghi. Oltre alle vicissitudini professionali, Enzo e la moglie devono affrontare anche i seri problemi di salute del ...

Ritornano gli sconti Sul Play Store : oltre 40 le app e i giochi in offerta per il weekend : Sono più di 40 i titoli tra app e giochi Android oggi in offerta (di cui 22 gratis) sul Play Store. Quale modo migliore per affrontare questo weekend? L'articolo Ritornano gli sconti sul Play Store: oltre 40 le app e i giochi in offerta per il weekend proviene da TuttoAndroid.

Google fa il punto della situazione Sulla lotta alle app dannose presenti nel Play Store : Grazie gli sforzi messi in atto da Google, le applicazioni dannose rimosse dal Play Store sono aumentate del 55% nel corso dell'ultimo anno. L'articolo Google fa il punto della situazione sulla lotta alle app dannose presenti nel Play Store proviene da TuttoAndroid.