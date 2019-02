Sgombero Casapound | Tria | ' Non è nostra responsabilità | tocca alla Prefettura'

Astorre : Prefetto Roma iscriva Sgombero stabile CasaPound tra priorità : Roma – “Dopo le parole del ministro Tria non servono ulteriori precisazioni: il Prefetto di Roma faccia seguito alla richiesta del Mef e iscriva lo sgombero dello stabile occupato da CasaPound tra le priorita’ d’intervento”. Lo scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, in riferimento alle dichiarazioni del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che ha affermato di aver gia’ ...

Casapound - Tria : 'Sgombero già richiesto dal Mef - Prefettura decide priorità' : Il ministro dell'Econonia Tria interviene sul caso dello sgombero dello stabile occupato da Casapound, in via Napoleone III a Roma. Il palazzo 'è stato già richiesto', ha detto Tria a margine dell'...

Dopo lo Sgombero evitato CasaPound ha un nuovo motto : La sede di Casa Pound non rientra nelle priorità di sgombero. Bene. Non è che andiamo matti per gli sgomberi. Il ministero ha detto no, la Prefettura ha detto no. Entrambi hanno detto no: perché lo stabile occupato abusivamente da Casa Pound non è a rischio crollo, la struttura è perfettamente agibi

Sgombero Casapound - M5s : 'Salvini sollecitato più volte' : Lo afferma il capogruppo del M5s al Senato, Stefano Patuanelli, sottolineando che "l'unica forza politica ad essersi espressa in maniera coerente è il M5s. La nostra stella polare è quella della ...

Stabile occupato da Casapound - polemica a distanza per stallo dello Sgombero : Patuanelli: nostra stella polare è legalità "Sullo sgombero dell'immobile di via Napoleone III a Roma occupato abusivamente dal partito di Casapound, l'unica forza politica ad essersi espressa ...

Sgombero di Casapound - per il prefetto di Roma "manca la denuncia" : Per sgomberare Casapound dallo stabile di Via Napoleone III a Roma "serve una richiesta di rilascio da parte dell'autorità giudiziaria" dice il prefetto di Roma Paolo Basilone. Manca la denuncia, in altre parole non c'è l'atto di un magistrato, che sia uno sfratto esecutivo o un sequestro preventivo. La saga dello Sgombero della palazzina occupata dai fascisti del terzo millennio giunge a un nuovo capitolo. Nella serie di rimpalli ...

CasaPound - "Lo Sgombero della sede di Roma non è prioritario" : Lo sgombero della sede Romana di CasaPound, una palazzina di proprietà dello Stato nella centralissima via Napoleone III, occupata ormai dal 2003, non è una priorità per la Prefettura e quindi neanche per il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che oggi lo ha messo nero su bianco in una lettera inviata alla sindaca di Roma Virginia Raggi, che pochi giorni fa si era rivolta proprio a Giovanni Tria chiedendogli di "avviare le procedure ...

La questione dello Sgombero di CasaPound : È polemica a distanza, passando tra il Mef, l'Agenzia del Demanio e le forze politiche pro e contro, sulla situazione di stallo in merito allo stabile romano occupato da anni da CasaPound. Oggi il dicastero dell'Economia (Mef) e delle Finanze e l'Agenzia del Demanio sono tornati a ribadire che per quanto li riguarda sono stati ultimati, e da tempo, l'istruttoria e tutti gli adempimenti necessari per poter rientrare nella piena disponibilità ...

La questione dello Sgombero di CasaPound : È polemica a distanza, passando tra il Mef, l'Agenzia del Demanio e le forze politiche pro e contro, sulla situazione di stallo in merito allo stabile romano occupato da anni da CasaPound . Oggi il ...

Roma : Tria su Sgombero sede Casapound - mai scritto nessuna lettera : Roma, 20 feb 21:26 - , Agenzia Nova, - Il ministro dell'Economia e delle Finanze , Mef, Giovanni Tria ha dichiarato di non aver mai scritto nessuna lettera a proposito dello sgombero... , Com,

Tria : "Mai scritto lettera su Sgombero Casapound" : Roma, 20 feb. (AdnKronos) - Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria "dichiara di non aver mai scritto nessuna lettera a proposito dello sgombero di Casa Pound pur essendo perfettamente informato dei reiterati passi e dei necessari adempimenti svolti dal direttore dell'Agenzia del Dem

Tria : "Mai scritto lettera su Sgombero Casapound" : Il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria "dichiara di non aver mai scritto nessuna lettera a proposito dello sgombero di Casa Pound pur essendo perfettamente informato dei reiterati ...

Tria : mai scritto una lettera sullo Sgombero di CasaPound : Roma, 20 feb., askanews, - Il ministro dell'economia Giovanni Tria 'dichiara di non aver mai scritto nessuna lettera a proposito dello sgombero di CasaPound, pur essendo perfettamente informato dei reiterati passi e dei necessari adempimenti ...

Tria : mai scritto una lettera sullo Sgombero di CasaPound : Roma, 20 feb., askanews, - Il ministro dell'economia Giovanni Tria "dichiara di non aver mai scritto nessuna lettera a proposito dello sgombero di CasaPound, pur essendo perfettamente informato dei reiterati passi e dei necessari adempimenti ...