Sgarbi | Da Lucano a Formigoni ingerenza magistratura

Mimmo Lucano omaggiato da Sgarbi : “Problemi iniziati con Minniti. Tornaconto politico? Non mi candido alle europee” : Il sindaco di Sutri, Vittorio Sgarbi, ha conferito domenica la cittadinanza onoraria a Mimmo Lucano, sindaco di Riace, diventato simbolo di accoglienza per il ‘modello’ messo in atto nel paese calabrese, e sospeso dalla carica dopo le indagini aperte nei suoi confronti dalla Procura di Locri proprio per la gestione dei servizi ai migranti. “Il mio obiettivo è far dialogare Lucano con Salvini”, ha dichiarato Sgarbi, di ...