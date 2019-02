Salone di Ginevra | Kia a trazione elettrica

Salone di Ginevra - Peugeot 508 Sport Engineered - sportiva e ibrida : Più bassa e larga rispetto a Peugeot 508 per come la conosciamo, la Peugeot Sport Engineered Concept ricorre a carreggiate 24 millimetri più larghe davanti e 12 millimetri dietro . Setup che supporta ...

Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra - cosa c’è di nuovo (e gli anniversari) : Salone di Ginevra 2018Salone di Ginevra 2018Salone di Ginevra 2018Salone di Ginevra 2018Salone di Ginevra 2018Salone di Ginevra 2018Salone di Ginevra 2018Salone di Ginevra 2018Secondo un’indagine condotta da Autovista Group, nel 2019 il Salone Internazionale dell’Auto di Ginevra si colloca al primo posto tra gli Show dedicati al settore auto nel mondo. Occhi puntati dunque sull’89° edizione che ci mostrerà i modelli del futuro. ...

Auto – Salone di Ginevra 2019 : tutti i segreti della kermesse dell’anno [FOTO] : La kermesse ginevrina porterà in dote oltre 100 anteprime mondiali ed europee Fra poco meno di due settimane aprirà i battenti il Salone di Ginevra 2019, che si svolgerà dal 7 al 17 marzo e considerata la più importante manifestazione del settore Automotive. La kermesse ginevrina porterà in dote oltre 100 anteprime mondiali ed europee, oltre ad essere la sede prescelta della premiazione “Car of the Year 2019“. La cerimonia di inaugurazione ...

MINI : al Salone di Ginevra sarà esposta la nuova John Cooper Works GP [FOTO e VIDEO] : 1/13 ...

Da Fca un miliardo ai soci. Ginevra - no dei big al Salone : finita un'attesa lunga quasi dieci anni. Fca torna al dividendo e distribuirà quasi un miliardo ai soci. L'annuncio arriva in un momento delicato per l'industria dell'auto stretta tra dazi, Brexit, ...

Salone di Ginevra - Tante novità per l'edizione 2019 - VIDEO : Tredici giornate, settanta novità e le creazioni di ben 180 costruttori. l'edizione numero 89 del Salone di Ginevra, appena presentata a Milano, si annuncia ricca come sempre. Ad aprire lesposizione sarà come ogni anno lassegnazione del premio Car of The Year, in programma per il pomeriggio del 4 marzo. Il 5 e il 6 saranno le giornate riservate alla stampa, durante le quali verranno svelate moltissime novità, tra oncept e nuovi ...

BMW - Tutte le novità per il Salone di Ginevra : La BMW presenta al Salone di Ginevra le più recenti novità di prodotto, con un occhio di riguardo all'elettrificazione. Le protagoniste sono infatti il restyling della Serie 7 e le varianti ibride di quest'ultima, della Serie 3, della X5, oltre a un esemplare unico della Serie 8 Coupé. A Ginevra la Casa bavarese annuncia inoltre l'estensione alla Germania del progetto Energy Services, già sperimentato in Francia e Svizzera per fornire ...

Mercedes-Benz - Le novità del Salone di Ginevra : Saranno sei le novità che il gruppo Daimler presenterà in anteprima mondiale al Salone di Ginevra. I marchi Mercedes-Benz, EQ, Mercedes-AMG e Smart esporranno concept, modelli inediti e nuove versioni delle vetture già presenti in gamma: oltre alle sei première la Stella esporrà molte altre novità pronte per debuttare sui mercati internazionali. La CLA Shooting Brake. Dopo il lancio della nuova generazione della coupé compatta a quattro porte, ...

Salone di Ginevra 2019 : tutte le anteprime e le novità dell'89ª edizione : Tutto sulle novità che verranno presentate durante la kermesse elvetica dal 7 al 17 marzo 2019 e in più info sugli orari di...

Alfa Romeo - Una sorpresa al Salone di Ginevra : Mancano pochi giorni al Salone di Ginevra (7-17 marzo) che si preannuncia ricco di grandi novità su cui vi terremo costantemente aggiornati, anche con la Quattroruote TV e le dirette sulla nostra pagina facebook. Una delle anteprime più emozionanti sarà la prima delle cinque nuove sportive che la Ferrari presenterà nel 2019, ma questa non sarà l'unica première italiana. Vedremo infatti anche delle importanti novità sugli stand dei vari marchi ...

Al Salone di Ginevra? Va in scena il futuro : ...del salone internazionale dell'auto di Ginevra si svolgerà il forum 'Shift Automotive' nel corso del quale gli esperti del settore tecnologico approfondiranno il tema delle nuove tecnologie nel mondo ...

Alfa Romeo : ecco le novità attese al Salone di Ginevra 2019 : ... inizia a muovere i primi passi nel mondo del blogging da Lucera, un piccolo paese in provincia di Foggia. Attualmente collabora con diversi siti Web e gestisce un blog personale. Nel tempo libero, ...

Audi RS Q8 - al Salone di Ginevra con 630 Cv di potenza : Stiamo parlando della nuova Audi RS Q8 che potrebbe essere svelata al pubblico in arrivo da tutto il mondo al Salone di Ginevra , dal 7 al 17 marzo 2019. Per il momento sono circolate sul web solo le ...

Aiways - Dal Salone di Ginevra parte l'assalto al mercato europeo : La startup cinese Aiways ha confermato la propria presenza al Salone di Ginevra, dove presenterà la Suv elettrica U5. Il modello, già in produzione nella fabbrica di Shangrao City, è lungo 4,68 metri e proporrà due varianti delle batterie per ottenere una autonomia variabile tra 460 e 560 km. Secondo i dati ufficiali non adotta la trazione integrale e il powertrain è capace di erogare 224 CV e 315 Nm. confermata la presenza di sistemi di ...