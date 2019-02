Programmi TV di stasera | sabato 23 febbraio 2019 A PresaDiretta l’Europa all’ultimo voto

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di venerdì 22 febbraio 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, venerdì 22 febbraio 2019: Rai 1 dedica la serata all’intrattenimento con Sanremo Young, presentato da Antonella Clerici. Rai 2 propone la serie Suburra (episodio Cani arrabbiati) con Alessandro Borghi e Giacomo Ferrara. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, appuntamento con la commedia Scusate se esisto (Italia, 2014) con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Corrado Fortuna, Lunetta ...

Programmi TV di stasera - venerdì 22 febbraio 2019. Sul Nove torna «Fratelli di Crozza» : Maurizio Crozza Rai1, ore 21.25: Sanremo Young Antonella Clerici conduce il secondo appuntamento di Sanremo Young. Una serata all’insegna delle emozioni, che sarà impreziosita dalla presenza di dieci grandi nomi della musica italiana che regaleranno momenti unici, oltre a quella del duo comico Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Dopo i duelli della prima puntata la gara entra nel vivo e i dieci talenti arrivati fin qui dovranno dare il massimo per ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di giovedì 21 febbraio 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, giovedì 21 febbraio 2019: Rai 1 dedica la serata alla quinta stagione della fiction Che Dio ci aiuti (episodi Sos e Come un fantasma) con Elena Sofia Ricci. Su Rai 2 Alessandro Sortino debutta alla condizione del programma d’approfondimento politico Popolo Sovrano. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, andrà in onda il film drammatico Il caso Spotlight (Usa, 2015) con Mark ...

Stasera in TV : migliori siti e app per sapere i Programmi trasmessi : La televisione offre ormai, anche in chiaro, un’offerta di programmi davvero notevole. Il vecchio zapping fra un canale e l’altro è sempre meno efficace per riuscire a trovare i contenuti di nostro interesse. Per sapere quali programmi tv Stasera verranno trasmessi, la soluzione ideale è sicuramente quella di consultare i vari palinsesti. Il palinsesto (o guida tv), non è […] Stasera in TV: migliori siti e app per sapere i ...

Programmi TV di stasera - giovedì 21 febbraio 2019. Su Rai2 «Popolo Sovrano» : Alessandro Sortino e Eva Giovannini Rai1, ore 21.25: Che Dio ci aiuti 5 - 1^Tv Fiction di Francesco Vicario del 2018, con Elena Sofia Ricci, Valeria Fabrizi, Francesca Chillemi. Prodotta in Italia. Sos: Suor Angela indaga su una ragazza che è disposta a vendere se stessa pur di salvare chi ama, Mentre Nico vorrebbe fare sul serio con Maria, nella vita di Ginevra si ripresenta in modo minaccioso il suo passato e Nico prova a proteggerla scoprendo ...

STASERA IN TV - i Programmi televisivi di mercoledì 20 febbraio 2019 : Anticipazioni sulla programmazione tv di STASERA, mercoledì 20 febbraio 2019: Rai 1 trasmette alle ore 21 l’incontro calcistico Atletico Madrid – Juventus, gara di andata degli ottavi di finale della Champions League 2018/2019. Rai 2 dedica la serata alla seconda stagione della fiction in prima tv La porta rossa (episodi 2×03 e 2×04) con Lino Guanciale e Gabriella Pession. Su Rai 3, dopo l’episodio quotidiano di Un posto al sole, ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 20 febbraio 2019. Su Rai3 «Chi l’ha visto?» torna sul caso di Serena Mollicone : Federica Sciarelli Rai1, ore 20.35: Champions League Atletico Madrid – Juventus Il campione del mondo Grisù da una parte, il totem anti Atletico, l’uomo che ha segnato in carriera 22 reti ai colchoneros dall’altra. Griezmann contro Cristiano Ronaldo sarà solo uno degli spunti di Atletico Madrid – Juventus, match di andata degli ottavi di Champions League, in programma al Wanda Metropolitano (lo stadio che ospiterà la ...