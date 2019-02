Palermo | la Damir lancia un crowdfunding per pagare gli stipendi

Palermo calcio 'salvo' : accordo con la società di pubblicità Damir : accordo siglato, e annunciato con una nota intorno alla mezzanotte, tra l'Unione sportiva Città di Palermo e la Damir srl, società leader in Sicilia nella pubblicità esterna. Un'intesa “grazie alla quale sarà possibile proseguire con rinnovato entusiasmo il cammino verso la promozione”. Si apre così, con la partecipazione di un imprenditore locale, una fase nuova del Palermo, dopo il ritiro degli inglesi, con l'obiettivo dichiarato di “ portare ...

Il Palermo è ‘salvo’ - trovato l’accordo con la Damir srl : il comunicato ufficiale del club rosanero : Il club rosanero ha reso noto di aver trovato un accordo ufficiale con la Damir srl, utile per proseguire l’attuale stagione sportiva “La soluzione individuata per salvare il Palermo da una grave penalizzazione spero che sia segnale e fautrice di una vera svolta. Confermo l’importanza e la disponibilità per una collaborazione con FGCI e Lega Calcio per superare confusione e incertezze sulla proprietà“. Lo scrive ...

Palermo verso la penalizzazione : salta l'accordo con la Damir - si ricuce? - : Palermo verso la penalizzazione. Il salvagente economico che sarebbe dovuto arrivare dalla Damir di Palermo, importante azienda nel campo pubblicitario, è saltato nella serata di ieri anche se in ...

Incubo Palermo - salta l’accordo con la Damir : in arrivo una pesante penalizzazione : Il Palermo è in piena corsa per la promozione nel campionato di Serie A, il club rosanero sta disputando una stagione molto importante ma deve fare i conti anche con qualche problema fuori dal campo, tiene banco infatti la questione societaria. E’ saltata infatti la trattativa con la Damir di Palermo, azienda nel campo pubblicitario e come riporta la rosea ormai sembra inevitabile la penalizzazione in classifica. Sono in arrivo ...