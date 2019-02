L' appello di Berlusconi ai sardi | Non siate masochisti e votate FI

Sfida sulla Torino-Lione Salvini prova a dribblare l'appello di Berlusconi : Una citazione che testimonia come si sia riaperto un canale di dialogo forte con il mondo cattolico.

Pd - Crozza : “Come l’olio di palma. Basta dire che non c’è e raddoppi le vendite”. Poi l’appello ai nipoti di Berlusconi : Nella Copertina in apertura di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1, Maurizio Crozza commenta le recenti iniziative del Partito Democratico “Il Pd è diventato come l’olio di palma, Basta dire che non c’è e raddoppi le vendite!“. L’artista genovese ha poi lanciato un appello ai nipoti di Berlusconi :”Ha detto che si ricandida alle Europee per senso di responsabilità. Silvio se questo paese è ridotto ...

L'appello DI BERLUSCONI/ Ai liberi e forti : oggi sono quelli delle opere sociali : In una lettera al "Corriere della Sera", BERLUSCONI ha rinnovato L'APPELLO sturziano "ai liberi e forti". Ma è un esercizio fuori tempo massimo

Berlusconi : "appello ai liberi e forti prima che sia tardi" : Silvio Berlusconi dopo l’annuncio ufficiale della sua candidatura alle Europee, per "fermare questo governo", scrive una lettera al Corriere della Sera descrivendo quello che è a suo avviso un momento politicamente buio per il paese.Dopo aver paragonato i 5 Stelle ai comunisti del ’94, il leader di Forza Italia cita Don Luigi Sturzo - il prete siciliano per molti padre nobile della Dc (anche se in parlamento il senatore a vita nominato nel ...

