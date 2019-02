L' app che aiuta i genitori a raccontare le favole ai bambini sordi

Strana scomparsa degli sticker Whatsapp : un pacchetto non più utilizzabile su Android e iPhone : Un piccolo giallo per l'applicazione di messaggistica: alcuni sticker WhastApp, in particolar modo quelli relativi ad un determinato pacchetto, sono letteralmente scomparsi dalle soluzioni messe in campo dagli sviluppatori e non sembrerebbe esserci un apparente motivo per quanto accaduto. Quali sticker WhatsApp non sono più disponibili e dunque alla portata di app da qualche ora? Il pacchetto specifico di cui non è possibile più utilizzare ...

Fedez e Obama - il rapper sbotta dopo le polemiche : la risposta a Fiorella Mannoia : Fedez e la foto con Obama, dopo le polemiche il rapper torna a parlare dell’episodio Nelle scorse ore, Fedez ha raccontato di aver incontrato, anzi per meglio dire incrociato, l’ex presidente degli USA Barack Obama e di avergli chiesto un selfie, che però gli è stato negato. Il rapper ha raccontato l’accaduto col sorriso, scherzandoci […] L'articolo Fedez e Obama, il rapper sbotta dopo le polemiche: la risposta a Fiorella ...

Tav - il governo approva la mozione che rimette in discussione l'opera : insulti e grida dal Pd : Affonda ufficialmente la Tav? Nonostante quattro diverse mozioni a favore del progetto presentate dalle opposizioni, la maggioranza gialloverde ha approvato quella di M5s e Lega a trazione grillina. Il testo impegna l'esecutivo a "ridiscutere integralmente il progetto della linea Torino-Lione". In a

DrainerBot è un’ad fraud che coinvolge molte app del Google Play Store : DrainerBot è una nuova e massiccia operazione di ad fraud scoperta da Oracle e portata avanti attraverso numerose app presenti sul Google Play Store. L'articolo DrainerBot è un’ad fraud che coinvolge molte app del Google Play Store proviene da TuttoAndroid.

Tav - la Camera approva la mozione Lega-M5s che chiede di ridiscutere integralmente il progetto : Con tali livelli di traffico è semplicemente assurdo pensare di spendere questi soldi: l'opera rischia di essere dannosa non solo per il territorio e per l'ambiente, ma per l'economia di tutto il ...

SharingMi : la prima app che premia i comportamenti sostenibili : Milano fa un passo avanti verso una città sempre più green e sostenibile. Da chi sceglie di andare a scuola

Whatsapp su iPhone ha una falla nello sblocco con Face ID - ecco che cosa fare : La nuova funzione per la sicurezza di WhatsApp per iPhone non ha fatto in tempo a esordire che spuntano i primi problemi. Lo sblocco con Touch ID o Face ID, mirato a una maggiore tutela della privacy, ha una falla proprio nella sicurezza. Alcuni utenti hanno segnalato il problema, subito riconosciuto da Apple. Un aggiornamento in arrivo sarà risolutivo. Intanto il problema c’è, e si verifica con la funzione di condivisione. Quando ...

Polveriera Pd - Richetti contro Martina in un audio Whatsapp : 'Può andare a c......' : Il Pd è uscito con le ossa rotte dal 2018. La debacle elettorale ha reso necessaria la creazione di una linea di demarcazione tra il passato ed il futuro, per fermare l'emorragia di voti che, ad oggi, vede il maggiore partito di sinistra in netta difficoltà rispetto ai propri picchi storici. Molti hanno addebitato gli scarsi risultati elettorali a spaccature troppo presenti e troppo ampie all'interno del movimento, ma alla vigilia delle primarie ...

Previsioni Meteo - l’incredibile Anticiclone che domina il clima di Febbraio in Europa : +15°C sopra la media nei Paesi nordici nel weekend [MappE] : 1/18 ...

applicazioni cellulari 2019 - previsioni e statistiche. Lo sviluppo del mercato e prospettive : Come è cresciuto il mercato delle app e come e quanto ancora cambierà: le Applicazioni più scaricate e i grandi App store da cui scaricarle

Chi ha detto che le over 50 non hanno sex appeal? Spezzo una lancia per noi ‘babbione’ : Paulina Porizkova è una ex modella che molti ricorderanno per le magnifiche copertine su Vogue , Photo, Sport Illustrated e in un film del 1989 con Tom Selleck intitolato Alibi seducente. È nata nel 1965 e tra pochi mesi compirà 54 anni. Confesso che la seguo da tempo e sono rimasta abbagliata da un suo recente video in cui posa nuda per una campagna pubblicitaria. È splendida. Quindi, prendendo spunto da Paulina vorrei parlare del sex appeal ...

C’è un ruolo anche per Salvini nel ricucire lo strappo con Parigi : La paziente ritessitura della trama Italo-francese è cominciata. Il compito più delicato spetterà a Matteo Salvini, che in un incontro con il ministro dell’Interno francese Christophe Castaner in preparazione del prossimo G7 a presidenza francese, previsto a Biarritz per la fine d’agosto, sarà chiamato a ricomporre le divergenze aperte con la Franc...

Che succede ai migranti intrappolati in Libia : Il rubinetto dei migranti in partenza dalla Libia e diretti in Italia si va chiudendo sempre di più col passare dei mesi ma le prospettive dei flussi migratori per il futuro restano allarmanti. Incrociando i dati pubblicati oggi dall’Agenzia europea dell’Ue per la gestione e il controllo delle front

Tour of Oman – Pozzovivo sorride nella quinta tappa : “dopo la caduta in Australia è stata dura - ho avuto le risposte che cercavo” : L’entusiasmo di Domenico Pozzovivo dopo il terzo posto di oggi nella quinta tappa del Tour of Oman 2019 Ottima prestazione oggi, nella quinta tappa del Tour of Oman, per Domenico Pozzovivo: il ciclista della Bahrain Merida ha chiuso la sua gara al terzo posto, alle spalle di Lutsenko e Freiller. “Sono molto felice per il mio terzo posto alla fine della tappa regina. Ho attaccato insieme a Lutsenko anche per provare a prendere i ...