Formula 1 | Hamilton a Sky | ' Ferrari? Tempi test non mi preoccupano Pensiamo a crescere'

Formula 1 - Hamilton : 'Ferrari forte - per noi la sfida sarà più dura' : Nella terza giornata di test a Barcellona, il campione del mondo della Mercedes fa i complimenti al rivale Sebastian Vettel e alle Rosse che sono apparse subito molto competitive in pista. 'Sono ...

Formula1 Montmelò Hamilton : "Sarà dura - la Ferrari pare più forte" : Il campione del mondo in carica elogia le rosse, molto veloci in queste giornate, ma dimostra di avere grande fiducia nel lavoro del team Mercedes. "Noi stiamo cercando di approfondire la conoscenza ...

Formula 1 - Hamilton nel Day-3 dei test : 'Contento per Vettel - ma noi lavoriamo su altro' : In forma, molto in forma, forse anche per le nuove regole relative al peso. Lewis Hamilton, ai box nella terza giornata di test a Barcellona , si è presentato in conferenza stampa per fare un punto ...

Formula 1 : Hamilton pronto a sostituire Schumacher nella storia : Presentazione ufficiale per la nuova Mercedes, che ha mostrato al mondo intero la nuova W10 che andrà a caccia de sesto titolo consecutivo di Formula 1 con Lewis Hamilton. La scuderia di Brackley vedrà impegnati infatti ancora un volta l'inglese e, al suo fianco, ...

La Mercedes si presenta alla Formula 1 2019 : i piloti Hamilton e Bottas : La rockstar e il freddo. Non sono due personaggi di una serie tv in onda su Sky Atlantic, ma i protagonisti della stagione 2019 della Mercedes . Lewis Hamilton e Valtteri Bottas difenderanno i colori ...

Formula 1 - nuova Mercedes 2019 : presentata la macchina di Hamilton e Bottas. E' la W10 : La squadra che ha dominato gli ultimi 5 anni del Mondiale di F1 andrà alla caccia del sesto successo consecutivo, affidandosi al britannico Lewis Hamilton , campione del mondo in carica, e al ...

Formula 1 - Lewis Hamilton spettatore al Super Bowl tra Patriots e Rams : Al Mercedes-Benz Stadium non poteva mancare chi una Mercedes la guida per vincere un Mondiale. Lewis Hamilton , cinque volte campione di Formula 1, dopo essersi sbizzarrito tra surf e paracadutismo ...

Formula 1 - gli stipendi dei piloti : Hamilton il più ricco con 57 milioni di dollari : I piloti della Formula 1 sono, da sempre, tra gli sportivi più pagati al mondo, facendo concorrenza ai ricchi stipendi dei calciatori, dei campioni del basket e del golf. Questo trend è stato ampiamente confermato dagli ingaggi dei protagonisti della massima disciplina automobilistica in vista della stagione 2019 che partirà ufficialmente domenica 17 marzo quando, alle ore 6:10 italiane, da Melbourne scatterà il Gran Premio d'Australia. Anche ...

Formula Uno - Irvine : "Vettel sopravvalutato. Hamilton? Lontano da Schumacher" : L'inglese non si è mai laureato campione del mondo in carriera e ha sfiorato la vittoria nel 1999 dove giunse secondo alle spalle del finlandese Mika Hakkinen. Il 53enne di Newtownards era un po' ...

Formula 1 - Hamilton compra una nuova casa a Manhattan : attico da 32 milioni di sterline. FOTO : Secondo il il tabloid The Sun , il cinque volte campione del mondo di Formula 1 avrebbe comprato casa a Manhattan, sarebbe la seconda a New York, con una favolosa vista sul fiume Hudson. Due anni fa ...

Formula 1 - Hamilton a lezione di sbandieramento da Will Smith. VIDEO : In attesa di esserlo in pista, il campione del mondo 2018 di Formula 1 Lewis Hamilton è sempre più protagonista sui social. Nel nuovo VIDEO, diventato in pochi minuti virale, il pilota della Mercedes è a lezione da Will Smith , già visto al suo ...

Formula1 Hamilton incorona Schumi : "È il più grande di sempre" : "Michael Schumacher è il più grande pilota della Formula 1 di tutti i tempi". A incoronare il sette volte campione del mondo tedesco, sempre impegnato in una dura e oscura riabilitazione dopo l'incidente sugli sci di 5 anni fa, a pochi giorni dal suo 50° compleanno, il 3 gennaio,, è l'attuale detentore del titolo ...