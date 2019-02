Formigoni arriva la condanna in Cassazione (VIDEO)

blogitalia.news

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Lai legali chiedono i domiciliari L’ex presidente della Regione Lombardia, Roberto, è entrato nel carcere di Bollate (Milano) per scontare lain via definitiva a 5 anni e 10 mesi per il caso Maugeri-San Raffaele.è giunto al carcere di Bollate accompagnato in auto dal suo legale. L’ex presidente della Regione Lombardia, …L'articololain) proviene da BlogItalia.News.