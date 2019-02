Con la tessera sanitaria le spese si consultano online

Tessera sanitaria - tutte le spese si possono Controllare online : Da oggi in poi tutte le spese sanitarie saranno consultabili online, sul sito web www.sistemats.it, per consentire agli utenti di controllare i dati di spesa sanitaria relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, per la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte della Agenzia delle entrate.Continua a leggere

Tessera sanitaria - da oggi tutte le spese si Consultano online : I servizi telematici, spiega il ministero dell'Economia, sono attivi sul sito web www.sistemats.it per consultare i propri dati di spesa sanitaria relativi agli anni 2017, 2018 e 2019 trasmessi dagli ...

Pro Piacenza - sciopero dei tesserati senza stipendio : in campo Con 7 'baby' giocatori - ne prende 20 dal Cuneo : Da mesi la situazione economica del Pro Piacenza si trascina, da mesi in serie C va in atto una farsa che la Federcalcio non è stata ancora capace di risolvere. Ieri un altro capitolo surreale. Il Pro ...

Pro Piacenza - sciopero dei tesserati senza stipendio : in campo Con 7 "baby" giocatori - ne prende 20 dal Cuneo : Da mesi la situazione economica del Pro Piacenza si trascina, da mesi in serie C va in atto una farsa che la Federcalcio non è stata ancora capace di risolvere. Ieri un altro capitolo surreale. Il Pro Piacenza (ultimo con soli 8 punti nel girone A e già penalizzato di 8 punti) si è presentato a Cune

La rabbia della mamma di Vannini : "RiConsegno la tessera elettorale. Mi vergogno di essere italiana" : "Il presidente ha detto 'In nome del popolo italiano'. Il mio nome no. Io ripresenterò la mia tessera elettorale, perché mi vergogno di essere cittadina italiana". La mamma di Marco Vannini non riesce a trattenere la rabbia dopo la sentenza d'Appello che ha ridotto da 14 a 5 anni di carcere la pena per Antonio Ciontoli, in merito all'omicidio del figlio."Vergogna, è uno schifo!", ha urlato Marina subito dopo la sentenza, ...

Torre del Greco - Ponte Morandi - l'Ordine dei Giornalisti Consegna la tessera alla memoria a Giovanni Battiloro : ... nella cronaca, nello sport e in tutto ciò che avviene nella nostra città e nella nostra regione. La verità su quanto accaduto il 14 agosto, in qualche modo, dovrà vedere dei colpevoli. Non per ...