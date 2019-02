Basket | LeBron James sarà il protagonista di Space Jam 2! Data di uscita nel luglio 2021

Basket Nba : Golden State e Milwaukee ripartono di slancio - LeBron James spinge i Lakers : NEW YORK - Il campionato Nba riparte con la conferme delle prime della classe nelle due Conference. Archiviata la sosta per l'All Star Game , infatti, vincono sia Golden State che Milwaukee e ...

Basket Nba - crollano i Lakers - grande LeBron James : Roma, 13 feb., askanews, - Un grande LeBron James non basta a evitare l'ennesima sconfitta ai Los Angeles Lakers che hanno incassato il quarto ko nelle ultime cinque partite. Tripla doppia, 28 punti, ...

Basket - Nba : Denver e Portland continuano a correre - LeBron salta anche il derby : NEW YORK - Prosegue la corsa dei Denver Nuggets, che passano anche sul parquet di New Orleans, 105-99 lo score, centrando il quarto successo consecutivo, 35-15 il bilancio del team del Colorado, così ...

Basket - Nba : Curry trascina Golden State - crisi Lakers senza LeBron : WASHINGTON - L'esperienza di Steph Curry e la sfrontatezza di Luka Doncic di fronte alla Oracle Arena in un match tiratissimo. Golden State, 29-14, batte Dallas, 20-23, 119-114 trascinata dal due ...

Basket Nba : Lakers ancora ko senza LeBron - avanti Philadelphia e Boston : WASHINGTON - E' dura senza LeBron. Terza sconfitta nelle ultime quattro uscite per i Lakers, 21-17, che da quando hanno perso il Prescelto per infortunio sono scivolati all'ottavo posto. Come se non ...

LeBron James lancia un avvertimento al Basket americano e a Donald Trump : Sul campo, è sempre una star: nel paradiso del basket, nel campionato Nba, ha appena siglato una tripla doppia lanciando i suoi Lakers contro i Pelicans. Fuori dal campo, LeBron James è, se possibile, ancor più carismatico e diretto. Venerdì sera, sulla ribalta tv preferita, il LeBron James's The Shop sul canale HBO, quando il discorso è caduto sulle proteste dei giocatori NFL, puniti per essersi ...

Basket Nba : Lebron ko ma i Lakers stendono Golden State : NEW YORK - I Los Angeles Lakers battono Golden State alla Oracle Arena per 127-101 ma perdono per infortunio Lebron James. La supersfida di Natale si risolve a favore dei gialloviola e questo ...

Basket Nba - LeBron s'infortuna ma i Lakers travolgono i Warriors : Quando LeBron James si è fermato, i Lakers hanno scoperto di valere tanto. Col loro leader fuori per un infortunio all'inguine sinistro meno di 5' dentro la ripresa, i gialloviola completano il ...

Basket - Nba : i Lakers travolgono i Warriors - ma LeBron esce per infortunio - Harden show : Nel Natale della Nba LeBron James riesce ad avere la meglio sui Warriors di Curry e Durant, ma abbandona il parquet per infortunio dopo 21': i Lakers vincono 127 -101. Houston invece supera l'ostacolo ...

Basket - Nba : a Denver il big match con Toronto - LeBron ko a Washington : Washington - Ancora un passo falso e seconda sconfitta di fila. Toronto, 23-9, si riscopre fragile lontana dall'Air Canada Centre. Nel big match di giornata tra la miglior squadra della Lega e la ...

Basket - Nba : Wall 40 - LeBron si arrende. Lakers distrutti dai Wizards : Washington-LA Lakers 128-110 Aspettando Trevor Ariza i Wizards producono la loro miglior prestazione della stagione e mandano ko LeBron James e compagni. Trascinata da un John Wall assolutamente ...

Basket - Nba : Gallinari e Belinelli super ma sconfitti. LeBron e Lonzo Ball nella storia : ROMA - Due ko per gli italiani impegnati nella notte della Nba . Ai Los Angeles Clippers non basta uno scatenato Danilo Gallinari che eguaglia il suo record stagionale di punti, 28, senza però evitare ...