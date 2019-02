Auto contro moto in Piazza Concordia | centauro all' ospedale

Pesaro - l’Auto finisce contro una casa : nel tragico schianto perdono la vita due persone : La vettura ha improvvisamente sbandato finendo la sua corsa contro la recinzione di una casa che costeggiava la carreggiata. Per i due a bordo, un uomo di 68 anni e una donna di 39 anni, non c'è stato nulla da fare. Quando i pompieri li hanno tirati fuori dalla lamiere, i sanitari del 118 hanno solo potuto constatarne il decesso.Continua a leggere

Alessandria. Auto si disintegra nello scontro col tir : ristoratore muore a soli 36 anni : Alessio Pulcini è morto nella serata di giovedì 21 febbraio a Cassano Spinola in un incidente stradale. La sua Auto si è schiantata, per cause da accertare, contro un Tir lungo la strada provinciale che collega Cassano con Villalvernia. Pulcini era il titolare del ristorante La Fraschetta di Cassano.Continua a leggere

Auto si disintegra contro il tir - muore giovane ristoratore : CASSANO SPINOLA - Un giovane ristoratore di Cassano Spinola ha perso la vita ieri sera in un incidente stradale avvenuto alle porte del paese. Alessio Pulcini, 36 anni, titolare del ristorante La ...

Scuola - studenti in piazza contro nuova maturità e Autonomia : Roma, 22 feb., askanews, - Oggi gli studenti manifestano in varie città italiane, tra l'altro Roma, Palermo e le principali città siciliane, Venezia, Verona, Udine, Cagliari, Trento, contro il nuovo ...

Incidente sulla Modica Ragusa - scontro tra due Auto FOTO : Incidente stradale stamattina poco dopo le 8 sulla Modica Ragusa. Lo scontro è avvenuto tra due auto. Sul posto il 118 e la Polizia Stradale

Studenti in piazza contro la nuova maturità e l'Autonomia : Roma, 22 feb., askanews, - Oggi gli Studenti manifestano in varie città italiane, tra l'altro Roma, Palermo e le principali città siciliane, Venezia, Verona, Udine, Cagliari, Trento, contro il nuovo ...

Scuola - studenti in piazza contro nuova maturità e Autonomia : Roma, 22 feb., askanews, - Oggi gli studenti manifestano in varie città italiane, tra l'altro Roma, Palermo e le principali città siciliane, Venezia, Verona, Udine, Cagliari, Trento, contro il nuovo ...

Auto a rate - scatta la class action contro le finanziarie dopo multa Antitrust : scatta la class action per il caso dei finanziamenti Auto , che ha fatto emergere l'esistenza di un cartello sanzionato dall'Antitrust . L'esistenza di accordi illeciti tra le società di finanziamento ...

#FORUMAutoMotive 2019 : “Tradizione vs innovazione - lo scontro sui carburanti” : Torna il 18 marzo a Milano il dibattito sulla mobilità: quest'anno i tema è lo scontro tra i diversi tipi di alimentazione

Fermano Auto per un controllo - poliziotti accerchiati a Tor Bella Monaca. E spunta una pistola : poliziotti circondati da un gruppo di ragazzi sono costretti ad estrarre la pistola di ordinanza. E' accaduto a , quartiere di spesso al centro delle cronache per fatti di droga. Sono stati momenti ...

Ragusa - controlli Autobus scolastici : sanzioni a Modica - Pozzallo e Scicli : La Polizia Stradale continua i controlli degli autobus per il trasporto scolastico in provincia di Ragusa. sanzioni a Modica, Pozzallo e Scicli.

Bollo Auto 2018 : scadenza e prescrizione - come controllare : Bollo auto 2018: scadenza e prescrizione, come controllare prescrizione o scadenza Bollo auto 2018, quando scattano Tra le tasse più odiate dagli italiani spicca senza dubbio il Bollo auto. Tuttavia, non pagarla potrebbe comportare sanzioni di entità anche importante. L’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione degli utenti uno strumento che consente di controllare lo stato dei pagamenti del Bollo auto in modo tale che i contribuenti ...

Mediaset vince causa contro Facebook : il social network condannato per violazione del diritto d’Autore e diffamazione : Ha ospitato link non autorizzati sulle pagine della propria piattaforma: per la prima volta Faceboook viene condannata, in Italia, per violazione del diritto d’autore e per diffamazione. Il tribunale di Roma ha dato ragione a Mediaset che si era rivolta ai giudici dopo che, nel 2012, alcuni utenti anonimi avevano aperto una pagina Facebook dedicata a un cartoon trasmesso da Italia Uno, Kilari. Alcuni link della pagina conducevano da un ...

Mediaset vince causa contro Facebook per violazione del diritto d'Autore e diffamazione : Mediaset ha avuto la meglio su Facebook, la piattaforma "condannata dal tribunale di Roma per violazione del diritto d’autore e per diffamazione, illeciti commessi ospitando link non autorizzati sulle pagine della propria piattaforma". Si tratta di un caso senza precedenti nella giurisdizione italiana, "un contenzioso al valore economico modesto ma cruciale nei principi che intendeva tutelare e dai risvolti delicati per il precedente che ...