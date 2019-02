Stefano De Martino pronto per Made in Sud : da chi sarà affiancato : Stefano De Martino e Fatima Trotta conduttori di Made in Sud su Rai2 La Rai, e per la precisione il secondo canale, ha deciso di riportare in vita Made in Sud, il contenitore comico che per diverso tempo ha visto la conduzione di Elisabetta Gregoraci, Fatima Trotta e il duo comico Gigi & Ross. Per questa nuova edizione, quasi una sorta di reboot, sperando che il pubblico sia pronto al ritorno di uno spazio puramente comico alla Zelig e ...

Made in Sud 2019 al via lunedì 4 marzo. Conducono Stefano De Martino e Fatima Trotta : Stefano De Martino, Fabrizio Mainini, Fatima Trotta - Made in Sud 2019 A quasi due anni di distanza dall’ultima edizione targata Gigi D’Alessio, torna su Rai 2 Made in Sud con la novità Stefano De Martino alla conduzione. Il debutto è fissato per lunedì 4 marzo. L’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi è alla sua prima volta in Rai e fa anche il suo vero esordio come conduttore, dopo le esperienze con il daytime di Amici e ...

Made in Sud 2019 : conduttori - cast e anticipazioni. Quando inizia : Made in Sud 2019: conduttori, cast e anticipazioni. Quando inizia Quando inizia Made in Sud e cast Dopo la tiepida edizione del 2017, sembra proprio che Made in Sud 2019 stia per andare in onda. Il direttore di Rai 2 Carlo Freccero ha dichiarato infatti di voler riportare in televisione il programma comico con una nuova ed esaltante stagione. Lo show, come in precedenza, probabilmente sarà girato negli studi di produzione Rai di ...

Elisabetta Gregoraci non rinuncia a Made in Sud : presto la conferma ufficiale : Made in Sud 2019, Elisabetta Gregoraci pronta al ritorno in Rai: la showgirl sarebbe vicina al firma del contratto Nelle ultime settimane è stato detto e scritto molto sul possibile ritiro dalle scene di Elisabetta Gregoraci. Secondo voci sempre più insistenti la showgirl sarebbe stata sul punto di rinunciare alla conduzione di Made in Sud […] L'articolo Elisabetta Gregoraci non rinuncia a Made in Sud: presto la conferma ufficiale proviene ...

Made in Sud : Elisabetta Gregoraci potrebbe affiancare Stefano De Martino : Dopo due anni di assenza, ritorna lo show comico Made in Sud che prevede delle novità. In passato lo show comico è stato condotto da Gigi e Ross con Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci. Nell'ultima edizione, andata in onda nella primavera del 2017, ad affiancare le due showgirl non sono stati più i due comici, bensì il cantante Gigi D'Alessio. Peccato, però, che con questo cambiamento di conduzione, gli ascolti sono drasticamente calati ed il ...

Retroscena Blogo : Made in Sud - Elisabetta Gregoraci verso la conferma : La certezza - grazie all'annuncio del direttore di rete Carlo Freccero - è l'approdo di Stefano De Martino, il ballerino lanciato da Amici di Maria De Filippi, pronto alla sua prima esperienza da conduttore, dopo quella (non particolarmente esaltante) da inviato dell'Isola dei famosi nella scorsa stagione. Stiamo parlando di Made in Sud, il programma comico di Rai 2 che tornerà in onda, salvo novità dell'ultima ora, il 25 febbraio ...