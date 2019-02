L' Ue boccia la manovra | ma Conte esclude la manovra correttiva | ' Non ci dettano l' agenda'

Manovra - l'Ue si prepara a bocciare l'Italia : l'Ue boccia la Manovra italiana , ritenendo che "non ci sono misure capaci di impattare positivamente sulla crescita di lungo termine". Il giudizio impietoso di Bruxelles, che considera questa volta ...

Ue - il Country report boccia l’Italia : Manovra 2019 freno per la crescita : All’interno della Manovra 2019 non ci sarebbero «misure capaci di impattare sulla crescita di lungo termine». Lo rivela il Country report dell’Unione europea dedicato all’Italia che mercoledì prossimo arriverà all’attenzione della Commissione europea. Un fascicoletto di circa 50 pagine che smonta pezzo per pezzo i provvedimenti del governo di Giuseppe Conte. A partire da reddito di cittadinanza e quota ...

Spagna - manovra bocciata : si va a elezioni anticipate : Svolta politica importante in Spagna e di riflesso in tutta Europa. Il parlamento spagnolo ha bocciato la legge di bilancio del governo in carica. Ora il primo ministro Pedro Sánchez , leader del partito ...

Vincenzo boccia : "Non possiamo permetterci nuova manovra" : "Non possiamo permetterci una nuova manovra economica": così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine di Connext. "Bisogna prendere atto del rallentamento dell'economia globale, in particolare della Germania che purtroppo nella filiera dell'automotive inquadra anche la criticità del nostro settore essendo noi fornitori di molte aziende tedesche, cui si ...

Bruxelles boccia Roma : “Una manovra scarsa Italia maglia nera : Pil peggiore dell’Ue” : «Sembra che l’espansione keynesiana annunciata dal governo non si stia materializzando in modo forte...». Mentre Pierre Moscovici parla, alle sue spalle campeggia la solita cartina dell’Europa che la Commissione prepara ogni volta che vengono diffuse le previsioni economiche. Anche in questa sessione l’Italia è in assoluto la peggiore, ma i numeri ...

boccia : "Non serve manovra correttiva se apriamo cantieri" : Lo afferma il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia che, a margine del Salone Connext di Milano, conferma la linea espressa dal ministro dell'Economia Giovanni Tria.

Confindustria - boccia : "Evitare la manovra bis" : Confindustria mette nel mirino i grillini di governo per il caso Tav. Il presidente Boccia adesso lancia l'allarme e afferma: "Sarebbe un errore non proseguire" i lavori per la Tav. La prima analisi d'impatto che si dovrebbe fare per le opere pubbliche è il cantiere, la Tav porterebbe 50mila posti di lavoro. Mi chiedo se il lavoro ha ancora centralità in questo Paese o no". Sempre Boccia poi ha parlato anche delle infrastrutture di cui ha ...