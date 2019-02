L' ascesa della Lega e il problema economia

Nuoto - lo screening della Nazionale italiana. Fuoriclasse - campioni già affermati - talenti in ascesa e da ritrovare : Fuoriclasse, campioni, outsider, talenti in ascesa e protagonisti da ritrovare. Il 2018 del Nuoto si è praticamente concluso e già l’ItalNuoto è già proiettata al biennio olimpico con il primo, fondamentale, appuntamento a Gwangju in Corea dove si disputeranno a fine luglio i campionati mondiali con tante speranze per i colori azzurri. Squadra compatta ed eterogenea al tempo stesso, quella italiana. Proviamo a dividerla per settori, usando le ...