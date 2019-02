Juve | una Champions ad alta pressione

La “paurite” di Allegri condanna la Juventus - chi non osa osservare il sole in volto non sarà mai una stella : Massimiliano Allegri sul banco degli imputati dopo la sconfitta della sua Juventus sul campo dell’Atletico Madrid di Simeone il quale lo ha surclassato su tutti i fronti La Juventus è stata surclassata ieri notte sul campo dell’Atletico Madrid. Una gara meritatamente vinta dai colchoneros di Diego Simeone, una gara non ben giocata dalla squadra di Massimiliano Allegri. Nelle gare che contano sembra mancare sempre qualcosa ai ...

Atletico-Juventus - Cristiano Ronaldo non si arrende : 'Una serata difficile - crediamoci. Fino alla fine' : 'E' stata una serata difficile, ora crediamoci. Fino alla fine'. Poche parole, così Cristiano Ronaldo commenta dal suo profilo Instagram la sconfitta di Madrid. Dando appuntamento a Torino, a metà ...

Juve - una regola da rispettare all'ingresso in campo al Wanda : Il Wanda Metropolitano ospita il match di questa sera tra Juve e Atletico Madrid. Nel nuovo impianto dei Colchoneros c'è una regola sacra. Come riporta Sky Sport, nessun calciatore di nessuna squadra è autorizzato a calpestare il grosso logo dell'Atletico Madrid presente all'uscita degli spogliatoi, prima del terreno di gioco. I calciatori, entrando in ...

Mourinho stuzzica la Juventus : “se uscisse agli ottavi non sarebbe una sorpresa” : Si avvicina sempre di più la gara di Champions League tra Atletico Madrid e Juventus, partita fondamentale valida per gli ottavi di finale. L’allenatore Josè Mourinho stuzzica i bianconeri: “ha qualità ed esperienza: la Juve può vincere la Champions. Ma se uscisse ora non sarebbe una sorpresa” ha commentato a Teleradiostereo. “Credo che la Juve possa farcela, poi ha Ronaldo che è un giocatore decisivo. Se dovessero ...

Mourinho - che bordata : “Juventus eliminata? Non sarebbe una sorpresa…” : Mourinho – In vista del match di Champions League tra Atletico e Juve ha parlato Josè Mourinho. Il nemico storico dei bianconeri ha espresso il suo parere sui bianconeri, lo scontro con l’Atletico e sulla Serie A in generale, ai microfoni di TeleRadioStereo. Leggi anche: Atletico Madrid Juventus formazioni ufficiali: le scelte di Allegri Mourinho intervistato […] More

Atletico Madrid-Juventus - in tribuna anche il Ct Luis Enrique : Cresce l’attesa per la gara di Champions League valida per l’andata degli ottavi di finale della competizione, in campo Atletico Madrid e Juventus in una partita che non ha bisogno di grosse presentazioni. Si tratta di due squadre molto forti e con caratteristiche simili, l’obiettivo per la squadra di Allegri è segnare almeno un gol per avvicinarsi sempre di più alla qualificazione. Nel frattempo in tribuna ci sarà anche ...

Lippi : "Una Juve da Champions. CR7 è il giocatore più decisivo al mondo" : Da quando nel mondo si parla di centravanti, il prototipo è lui. C'è il "falso" nove, ci sono i tre attaccanti, ma tutto quello che è 9 è Piatek. Ricordo quando ci si allenava con Bersellini: ...

Juventus Ronaldo una macchina da gol e da soldi : i numeri dell’affare : Juventus Ronaldo – Cristiano Ronaldo macchina da gol e soldi. Dopo aver portato il ‘suo’ numero 7 alla Juventus con un investimento, per la società bianconera, di 100 milioni di euro (più altri 12 di oneri accessori), dopo soli sette mesi sono già visibili i vantaggi di questo affare, non solo in campo. Vediamoli nel […] L'articolo Juventus Ronaldo una macchina da gol e da soldi: i numeri dell’affare proviene da ...

Chiellini : 'La Juve non è ossessionata dalla Champions. Ronaldo extraterrestre - fortunati ad averlo' : È il miglior difensore del mondo in questo momento e si merita tale appellattivo con pieno merito. Difficilmente fa errori e se ne fa uno accade perché tutti possono sbagliare. Ma ha la leadership ...

Champions - Chiellini 'Nessuna ossessione ma la Juventus vuole arrivare in finale' : Non il migliore, quel premio va a Sergio Ramos: 'Lui è il migliore difensore del mondo, difficilmente fa errori. Lo scorso anno a Madrid penso che con Ramos non ci saremmo trovati avanti 3-0. E non ...

Juventus - Bonucci : 'CR7 una macchina. Il nostro obiettivo è vincere la Champions' : 'Cristiano Ronaldo è una macchina, il migliore al mondo. Se arriva uno come lui significa che il tuo livello è aumentato. Ho apprezzato la sua costanza e la sua semplicità. È arrivato e si è messo ...

Juventus - Bonucci fa una rivelazione di mercato - : Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha rivelato in un'intervista ad As di essere stato molto vicino al Real Madrid nella scorsa estate prima del ritorno nel club bianconero. 'Sì, è vero: il ...

Icardi-Juventus - altro retroscena : ora arriva una nuova conferma : ICARDI JUVENTUS- Icardi resterà all’Inter o abbraccerà i colori bianconeri? Futuro ancora da decidere e valutare, ma la sensazione è che l’attaccante nerazzurro farà parlare ancora a lungo di sè. Oggi, il presidente nerazzurro, ha colto l’occasione per confermare l’incedibilità del suo attaccante argentino. Zhang ha ammesso: “Non venderemo Icardi alla Juventus”. Tuttavia, la potenziale […] More

Juve - Paratici : 'Allegri? C'è una certezza sul futuro' : Nel suo intervento a Radio Anch'io Lo Sport , Fabio Paratici ha parlato anche del futuro della panchina bianconera: 'I progetti sono più importanti delle vittorie e delle sconfitte, lo abbiamo dimostrato da nove anni . Allegri fa parte di ...