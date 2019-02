Il vicepresidente di Sony Masayasu Ito svela alcuni retroscena legati allo sviluppo di PS4

eurogamer

: Il vicepresidente di Sony #MasayasuIto svela alcuni retroscena legati allo sviluppo di #PS4 - Eurogamer_it : Il vicepresidente di Sony #MasayasuIto svela alcuni retroscena legati allo sviluppo di #PS4 - Digital_Day : John Kodera passa da presidente a vicepresidente di SIE per guidare la crescita del PSN. -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) In occasione del quinto anniversario dell'arrivo di PS4 in Giappone, ildiIto hato alcune curiosità riguardo lodi PS4.Come riporta Twinfinite, col progetto PS4 la compagnia voleva in qualche modo ritrovare lo slancio avuto durante gli anni d'oro di PS2, per far questo si pensò di adottare architetture specifiche, per rendere la vita più facile agli sviluppatori (anche quelle di terze parti). Inoltre la decisione di optare per 8 GB di memoria RAM unificata è arrivata solo dopoconfronti con gli sviluppatori, che lamentavano alcune lacune in tal senso.Per quanto riguarda PS4 Pro, Ito ha ammesso candidamente che lonon è stato per niente facile in quanto era la prima volta che si occupava di una consola mid-gen, in più la rapida diffusione dell'HDR non ha certo aiutato in tal senso. Ito ha poi espresso molta approvazione ...