Elisir di lunga vita in una pianta giapponese | la scoperta nelle foglie usate dai samurai

Blastingnews

: RT @annabis86: Non avrai pace finchè non alzerai la Champions????? Allora trovati un elisir di lunga vita....Nedved che vecchiaia di ?? ti a… - GiuseppeBiond14 : RT @annabis86: Non avrai pace finchè non alzerai la Champions????? Allora trovati un elisir di lunga vita....Nedved che vecchiaia di ?? ti a… - BlobRai3 : RT @petronillarusso: #polliruspanti #blob scoperto l’arcano dell’elisir di lunga vita del Berlu: coltiva centoventi piante officinali, il v… - petronillarusso : #polliruspanti #blob scoperto l’arcano dell’elisir di lunga vita del Berlu: coltiva centoventi piante officinali, i… -

(Di giovedì 21 febbraio 2019) Una molecola anti invecchiamento è statada un team di ricercatori austriaci dell'Università di Graz in unamolto comune in Giappone e nota con il nome di 'Angelica keiskei'. Si tratterebbe di una particolare molecola in grado di ridurre drasticamente l’invecchiamento delle cellulare nel corso del tempo sia negli animali che nell'uomo.anti invecchiamento in unaAngelica keiskei, questo è il nome delladai poteri anti invecchiamento capace di intervenire sul processo ossidativo delle cellule. Si tratta di una particolare specie appartenente alla famiglia delle carote già, tra l’altro, utilizzate dalla medicina orientale per i suoi benefici sull’organismo dell’uomo. Adesso la ricerca si starebbe concentrando sui risultati ottenuti dagli scienziati su un flavonoide della stessa famiglia, risultato in grado di rallentare l'invecchiamento delle cellule ...