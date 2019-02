Calciomercato Inter | Marotta parla di Godin e Icardi

Inter Calciomercato/ Stankovic - pronto il contratto a vita. Video - super gol di 'Deki' : Dejan Stankovic a vita all'Inter. Il centrocampista serbo, ormai uno dei senatori della squadra nerazzurra è pronto a legarsi fino a fine carriera all'Inter. Deki,

Inter Calciomercato/ Video : super gol Maicon con dedica 'io resto qui'. Inter Juventus 2-0 : Douglas Maicon ha steso la Juventus con un gol da cineteca, una perla che ha rotto l'equilibrio in una partita in cui l'Inter, nonostante una

Calciomercato Roma : Baldini avrebbe manifestato interesse per Sarri : Maurizio Sarri, attualmente allenatore del Chelsea, dalla prossima stagione potrebbe sedere sulla panchina della A.S. Roma. Secondo alcune indiscrezioni giornalistiche pubblicate dalla stampa specializzata, ad esempio il sito "Calciomercato. com" qualche settimana fa ci sarebbe stato già un incontro tra Franco Baldini e Sarri, all'epoca del trasferimento ai Blues di Gonzalo Higuain. La crisi Chelsea - Sarri Ma ora sembrerebbe che la situazione ...

Calciomercato Inter : il punto su Rakitic : Calciomercato Inter: il punto su Rakitic Il Calciomercato non si ferma mai. Nemmeno a fine febbraio, quando è il campo a parlare e le trattative ufficiali dovrebbero attendere gli inizi di luglio ma, di fatto, non hanno mai fine. E’ il caso dell’Inter, che in vista della prossima stagione sta già lavorando a diverse operazioni. Con l’affare Godin praticamente concluso, le attenzioni della Beneamata sono rivolte al ...

Da Icardi a Godin - da Rakitic a De Paul : news e strategie dell'Inter sul Calciomercato : Tre vittorie consecutive tra campionato ed Europa League, dal punto di vista sportivo l' Inter sembra aver ritrovato la serenità smarrita all'inizio del 2019. A tenere sempre banco in casa nerazzurra,...

Calciomercato Inter - ecco il colpaccio per la prossima stagione : ad un passo Rakitic : Inter-Rakitic, CI SIAMO – L’Inter pensa alla stagione in corso con l’obiettivo di concludere la stagione al terzo posto ma deve fare i conti anche con la situazione legata all’attaccante Icardi, con l’argentino è rottura ormai definitiva con il calciatore che potrebbe non giocare fino al termine della stagione. Nel frattempo la dirigenza pensa anche al futuro, secondo la rosea è quasi fatta per l’arrivo ...

Calciomercato Inter : Rakitic profumo d’intesa - l’Inter offre 35 milioni : Marotta e Ausilio hanno incontrato i vertici catalani: c’è ottimismo sul buon esito dell’affare, da definire l’ingaggio, Rakitic ha scelto Milano.Dopo aver strappato il sì di Diego Godin, colonna dell’Atletico, il club di Zhang sta per assicurarsi uno dei big del Barca e della Croazia vice-campione del mondo. Un altro top player della Liga, quindi, per innalzare il tasso qualitativo della rosa, puntando anche sulla personalità dei ...

Calciomercato Inter - Rakitic a 40 milioni : incontro segreto con il Barcellona : Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND Secondo quanto riportato dalla 'Gazzetta dello Sport', c'è stato infatti un incontro in gran segreto nei giorni scorsi tra la dirigenza dell'...

Calciomercato : se Icardi lasciasse l'Inter PSG e Real potrebbero essere interessati : Il calcio italiano è stato scosso nelle ultime ore dalla notizia, totalmente inaspettata, della decisione dell'Inter di dare la fascia di capitano a Samir Handanovic, togliendola dal braccio di Mauro Icardi. Per quanto al momento non esistano conferme ufficiali in merito, è difficile non vedere in questa scelta una reazione della società alle difficoltà per il rinnovo del contratto dell'attaccante argentino. Inevitabilmente, la situazione ha ...

Il Calciomercato oggi – I nomi del sostituto di Icardi all’Inter : 1/9 LaPresse/Francesca Soli ...

Calciomercato Inter - caso Icardi : la sorella attacca Wanda Nara : Ivana Icardi, sul suo profilo Twitter, ha infatti pubblicato un messaggio nel quale punta chiaramente il dito contro la moglie del fratello: ' Cronaca di una morte annunciata . Povero fratello, ...

Calciomercato Inter - Politano sarà riscattato. Non Vrsaljko : Calciomercato Inter, testa a giugno – Il campionato è nella sua fase più delicata. L’Inter sta attraversando quello che è il suo peggior momento in stagione e solo la vittoria di Parma ha parzialmente alleggerito l’aria all’Interno dell’ambiente nerazzurro. Tante le incognite, sia a livello sportivo che di mercato, molti i dubbi che accompagneranno la […] L'articolo Calciomercato Inter, Politano sarà riscattato. Non Vrsaljko proviene da ...

Calciomercato Inter - accordo a un passo per il rinnovo di Skriniar : resterà fino al 2023 : La chiusura del Calciomercato è ormai avvenuta, ma l’Inter sembra avere tutta l’intenzione di lavorare per costruire un buon futuro assieme ai migliori protagonisti della stagione attuale. Il passo decisivo per il rinnovo del contratto di Milan Skriniar sembra essere stato fatto: resterà fino al 2023. Inter, Skriniar resta fino al 2023 Secondo quanto è stato riportato dal Corriere dello Sport, Skriniar, una delle colonne portanti della squadra ...

Calciomercato Inter - accordo per il rinnovo di Skriniar : Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, è praticamente arrivato l'accordo fra il club nerazzurro e il difensore per il prolungamento fino al 2023. L'intesa, che nelle intenzioni della ...