Borse deboli | tonfo della Juve dopo la sconfitta in Champions

Borse deboli - Piazza Affari arretra. Spread in rialzo a 268 punti : Le principali Borse europee chiudono la seduta in ordine sparso con Piazza Affari che si colloca tra le peggiori penalizzata dalla performance negativa registrata dai titoli bancari. A ciò si ...

Borse deboli - dati industria pesano su Piazza Affari. Giù le banche : Le Borse restano vicine ai livelli della vigilia, con movimenti ridotti ma Milano perde bruscamente terreno dopo i dati sull'andamento di fatturato e ordini all'industria a dicembre. In risalita anche lo spread BTp/Bund...

Borse europee deboli - Milano a -0 - 07% : 9.22 Apertura nel segno della debolezza per le Borse europee, in attesa dell'odierna riunione della Federal Reserve. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna -0,07% a 19.593 punti. Margine Btp-Bund tedesco a 246 punti in avvio, con rendimento del decennale al 2,7%. Londra +0,48%, Parigi +0,02% e Francoforte -0,17%. Euro a 1,1438 dollari e 125,001 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Borse deboli - si attende Wall Street : Sullo sfondo ci sono i segnali di rallentamento dell'economia cinese e la crisi venezuelana che induce gli investitori alla prudenza. In questo clima c'è volatilità sul mercato del petrolio greggio e ...

Borse europee deboli. In focus dazi - Fed e Brexit : Le principali Borse europee proseguono la seduta con cautela confermando la debolezza dell'avvio in scia alle piazze asiatiche . Si è avviata una settimana densa di importanti appuntamenti che saranno ...

Borse deboli pesano timori economia : Mercati. Avvio debole per le Borse europee sulla scia della chiusura poco mossa delle piazze asiatiche e del calo di Wall Street. pesano le revisioni al ribasso delle stime sulla crescita economica ...

Piazza Affari e Borse europee previste deboli in avvio - oggi Tria e Conte a Davos : Il segretario all'economia Usa Larry Kudlow ha però negato le indiscrezioni, ricordando la visita del vicepremier cinese Liu He che ci sarà la prossima settimana.

Borse deboli : focus su frenata economica. Nuovo tonfo per TIM : In questa direzione non aiutano certo le previsioni caute del Fondo Monetario Internazionale che ieri ha rivisto al ribasso le stime sull'economia mondiale per l'anno in corso e per il prossimo. In ...

Brexit : Borse deboli - ma senza scossoni - dopo la debacle di May : ... si avvicina il capodanno lunare quando tradizionalmente aumenta la richiesta di liquidità,, è la prova per gli analisti degli allentamenti di Pechino per sostenere l'economia. Nei primi giorni dell'...

Borse deboli - per la BCE l'economia rallenta : Una flessione allineata a quella dei mercati europei, inDeboliti dalla conferma del rallentamento dell'economia nel terzo trimestre. Milano cede intorno ai due punti, Londra un punto e mezzo. La ...

Borse europee deboli in partenza - Milano -0 - 76% : I mercati non hanno gradito le conclusioni dell'ultimo vertice della Fed e temono un rallentamento dell'economia globale. Londra sale dello 0,03% a 6.714 punti. A Milano l'indice Ftse Mib perde lo 0,...