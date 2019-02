Torneo Atp a Rio | spedizione azzurra eliminata Subito fuori Fognini e Cecchinato

VIDEO Marco Cecchinato vince il Torneo Atp Buenos Aires - demolito Schwartzman : gli highlights della partita : Marco Cecchinato ha vinto il Torneo ATP 250 di Buenos Aires sconfiggendo Diego Schwartzman nell’atto conclusivo sulla terra rossa della capitale argentina. Il siciliano è stato perfetto contro il padrone di casa e lo ha demolito con un sonoro 6-1 6-2, sfoderando un tennis superlativo e una classe sopraffina: terzo successo in carriera nel massimo circuito, best ranking (numero 17 del ranking ATP) e grande iniezione per il prosieguo della ...

Tennis - ATP 250 Auckland 2019 : Cameron Norrie e Tennys Sandgren in finale del Torneo neozelandese : Il pubblico di Auckland avrebbe potuto assistere a un derby tedesco in finale, e invece se ne ritrovano uno di lingua inglese: saranno infatti il britannico Cameron Norrie e l’americano Tennys Sandgren a giocarsi l’ultimo atto dell’ATP 250 neozelandese. Norrie, che ha usufruito di una wild card, ha superato Jan-Lennard Struff per 7-5 4-6 6-3, mentre Sandgren ha battuto Philipp Kohlschreiber 6-4 6-2. Primi a scendere in campo ...

Tennis - Atp Doha : Bautista Agut vince il Torneo : Doha - Il 2019 di Roberto Bautista Agut inizia nel migliore dei modi. Lo spagnolo si impone in uno dei tre tornei che aprono la stagione, quello di Doha, gli altri sono Brisbane e Pune,, battendo al ...

ATP 250 Pune 2019 : Kevin Anderson guarda tutti dall’alto nel Torneo disertato da Cilic. Bolelli e Quinzi presenti nelle qualificazioni : L‘ATP 250 di Pune ha raccolto nel 2018 l’eredità dello storico torneo di Chennai, che ha vantato tra i suoi vincitori gente del calibro di Thomas Enqvist (Svezia, 1996), Patrick Rafter (Australia, 1998), Carlos Moya (Spagna, 2004 e 2005), Marin Cilic (Croazia, 2009 e 2010) e Stan Wawrinka (Svizzera, 2011, poi dal 2014 al 2016). Proprio da Cilic parte il discorso relativo alla seconda edizione sul versante ovest dell’India: il ...

Tennis - Marcelo Rios torna nel circuito ATP? “Voglio vincere un Torneo e fare la storia” : Il cileno Marcelo Ríos vuole tornare nel circuito ATP all’età di 43 anni per vincere un torneo professionistico e fare la storia Marcelo Ríos punta a tornare nel circuito ATP, alla veneranda età di 43 anni. L’ex Tennista, o forse non più “ex”, intende rientrare a pieno regime dopo il ritiro datato 2004, una vera e propria impresa. Rios ha chiesto una wild card per disputare il Challenger ATP di Columbus: “Sono ...