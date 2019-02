“The Voice 2019 cancellato da Rai2” | il talent non si farà per colpa di Sfera Ebbasta?

optimaitalia

(Di mercoledì 20 febbraio 2019)Dopo il promo passato in tv, i lanci sui social e i casting in corso, arriva l'indiscrezione che vorrebbe Theda Rai2 per divergenze tra i dirigenti della rete sul cast del programma.A dare per spacciata la sesta edizione del programma, che dovrebbe rappresentare il ritorno di Simona Ventura in Rai, è il sito di Dagospia: secondo il portale, la cancellazione dal palinsesto delshow della voce è praticamente da considerarsi certa.Alla base della decisione di non farne più nulla ci sarebbe lo scontro senza soluzione tra il direttore di Rai2 Freccero e l'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini: i due non avrebbero trovato un accordo sul nome di uno dei quattro giudici e coach della prossima edizione.Il pomo della discordia fa di nome, il trapper che lo scorso anno ha occupato (letteralmente per mesi) la classifica FIMI col ...