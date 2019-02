Smog | Legambiente | semaforo quasi rosso per Padova

Palermo : flash mob “no allo Smog” del Treno verde di Legambiente : Il Treno verde di Legambiente e Ferrovie dello Stato Italiane alle 09:30 di oggi lascerà i binari della stazione centrale di Palermo per arrivare con le sue attività nel cuore della città, in Via Emerico Amari (Angolo Via Crispi) per il flash Mob “No allo Smog!”. All’interno dell’iniziativa verrà effettuato anche un test con monopattini in collaborazione con LIME, la start up una app partner del Treno verde che propone uno sharing di mezzi ...

Smog : Legambiente - Padova sesta città più inquinata d'Italia (2) : (AdnKronos) - "E’ doverosa - continua Passi - la limitazione della circolazione dei mezzi più inquinanti prevista fino al 31 marzo: per altro dovrebbe scattare nuovamente anche il blocco degli euro 4 visto che dal 29 dicembre per 4 giorni consecutivi il Pm10 ha superato il limite di legge. Ma per ba

Smog : Legambiente - Padova sesta città più inquinata d'Italia : Padova, 22 gen. (AdnKronos) - Nel 2018 sono state 26 le città (un capoluogo su quattro) ad oltrepassare il limite quotidiano del Pm10 fissato per legge a 50 µg/mc, come media giornaliera, da non superare per più di 35 giorni l’anno. A guidare la top ten delle città più critiche per le polveri sottil

Smog Lombardia - Legambiente : per 5 giorni livelli oltre i limiti di legge : “Per 5 giorni consecutivi la qualità dell’aria nelle province di Milano, Pavia e Cremona è stata pessima, con picchi molto al di sopra dei limiti di legge di 50 µg/m³“: lo denuncia Legambiente Lombardia. “Anno nuovo, situazione vecchia – commenta Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia – Le istituzioni sembrano non prendere seriamente l’emergenza Smog e restano alla finestra ad attendere ...