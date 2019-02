Olivia Colman è la favorita agli Oscar?

'Little Monsters' con Lupita Nyong'o e 'Them That Follow' con Olivia Colman trovano distribuzione al Sundance : Si sta svolgendo da diversi giorni a Park City nello Utah, l'evento prestigioso per il cinema indipendente di tutto il mondo, ovviamente il Sundance Film Festival . Da qui partono alcuni dei titoli che potrebbero farsi sentire durante l'anno cinematografico nonché nella prossima stagione dei premi. Il Sundance si fa ...

Olivia Colman - due volte Regina : «Vado dove si può essere felici» : Olivia ColmanOlivia ColmanOlivia ColmanOlivia ColmanOlivia ColmanOlivia ColmanOlivia ColmanOlivia ColmanOlivia ColmanOlivia ColmanQuesta intervista è tratta dal numero 3 di Vanity Fair in edicola il 16 gennaio 2019 Mentre parla a voce spedita sgranando gli occhi, Olivia Colman mi ricorda Frances McDormand. Stessa aria solo apparentemente stralunata, stesso umorismo vivacissimo, stesso modo pragmatico di intendere il mestiere, stesso ...

La Favorita : Olivia Colman - Emma Stone e Rachel Weisz in un sexy e diabolico intrigo a corte (recensione) : La Favorita di Yorgos Lanthimos non è il solito film in costume. Ambientato alla corte della Regina Anna agli inizi del diciottesimo secolo, la pellicola si muove principalmente tra i corridoi (e la camera da letto) della sovrana, dove la questione politica (la guerra con la Francia) quasi passa inosservata per dare il via a un teatrino di inganni, ambiguità e sensualità a corte. Olivia Colman, già apprezzata nelle serie inglesi Broadchurch e ...

La Favorita : Olivia Colman - Emma Stone e Rachel Weiz in un sexy e diabolico intrigo a corte (recensione) : La Favorita di Yorgos Lanthimos non è il solito film in costume. Ambientato alla corte della Regina Anna agli inizi del diciottesimo secolo, la pellicola si muove principalmente tra i corridoi (e la camera da letto) della sovrana, dove la questione politica (la guerra con la Francia) quasi passa inosservata per dare il via a un teatrino di inganni, ambiguità e sensualità a corte. Olivia Colman, già apprezzata nelle serie inglesi Broadchurch e ...